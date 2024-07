El chiclanero Fran Pareja, campeón de España de danza urbana en el certamen ‘Vive tu sueño’

El chiclanero Fran Pareja, de 27 años, se proclamó recientemente campeón nacional del certamen de danza urbana 'Vive tu sueño', un concurso organizado por ‘Dancing Stars’, en el que participaron más de 4.000 personas en las categorías de parejas, grupos e individual, modalidad esta última en la que resultó vencedor.

Se da la circunstancia de que este joven se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y dedicación, al vencer las adversidades que el bullying impuso en su vida por la discapacidad que padece.

De esta manera, además de ganar este certamen, el jurado le dedicó, al final de la gala, unas palabras muy especiales de reconocimiento por su lucha contra el acoso.

Según Fran Pareja, este concurso “ha sido una superación personal, más que profesional. Nunca había pensado que llegaría a este punto de nivel de baile ni menos imaginar que iba a ser campeón de España”. Para añadir que “estoy muy contento, he notado un cambio muy asertivo en mí, porque personalmente estoy avanzando, meta que me pongo meta que consigo. Ahora no me vengo abajo”.

Sobre su participación en ‘Vive tu sueño’, destaca “el calor de la gente. “Fue una experiencia muy bonita e inolvidable".

Cabe señalar que Fran Pareja ya había logrado en febrero pasado el campeonato andaluz en el Palacio de Congresos de Marbella, que en esta ocasión congregó a 3.000 personas.

Actualmente, se encuentra inmerso en la preparación del Campeonato de Europa de este concurso, que se celebrará en Gran Canaria, entrenando unas tres veces a la semana cuatro horas al día. El resto del tiempo lo dedica “a ser jurado de competiciones y hacer exhibiciones por toda Andalucía, aunque mi idea es expandirme y presentarme a un programa de talentos”.

El bailarín también ha colaborado con el Ayuntamiento de Chiclana en la organización de varios eventos. Así, el 23 de mayo pasado, impulsó una Gala Benéfica en el Teatro Moderno, que tenía como objetivo brindar apoyo a jóvenes que se sienten marginados por la sociedad a causa de su discapacidad y cuya recaudación fue destinada a la Olla Solidaria. Al igual que ha dirigido campañas contra el bullying, organizadas por la Delegación de Juventud.

¿Un sueño? “Que me llame un cantante famoso para actuar en su videoclip como bailarín”.