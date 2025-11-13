Las chiclaneras se forman en defensa y autoprotección este sábado

Un curso de defensa y autoprotección para mujeres se celebrará este sábado 15 de noviembre en las instalaciones del Shin Gi Tai Dojo, ubicado en la calle Guitarra (Fuente Amarga), de 10.00 a 13.00 horas. Así lo anunció recientemente la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y los responsables de la Asociación de Aikido Aikikai Chiclana, Manuel Jesús Aranda y Pedro Alcántara.

En estas clases, las asistentes podrán aprender técnicas básicas de defensa personal, de la mano de Manuel Jesús Aranda, que es sexto dan Aikido FEDAMC, cuarto dan Aikido Aikikai, técnico nacional nivel tres e instructor nacional de autoprotección femenina por FEDAMC y el Ministerio de Interior.

“Animar a las interesadas a que participen en este curso en el que, además de llevar a cabo una jornada de actividad física, pueden mejorar su seguridad y confianza en sí misma”, dijo Isabel Butrón, quien agradeció a Manuel Jesús Aranda que lleve a cabo este tipo de iniciativas totalmente gratuitas.

Por su parte, este indicó que “se trata del cuarto año que organizamos el curso desde que inauguramos el Shin Gi Tai Dojo. Debemos aclarar que no solo se trata de defensa personal, sino que el objetivo es tratar de evitar cualquier situación problemática”, para detallar que “ya tenemos casi medio centenar de mujeres inscritas en el curso, pero queremos que sean más”.

Finalmente, Pedro Alcántara subrayó que, “además de la parte física, hay otros aspectos importantes de esta formación, como son el tema psicológico, legal, así como puntos de estrategia. Además, estamos respaldados por una compañera psicóloga y un compañero especializado en el ámbito legal”.

Para más información, las personas interesadas podrán llamar al teléfono 637450183.