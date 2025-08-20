Chiclana acogerá un nuevo taller de mecanizado entre los meses de octubre y diciembre

La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y el director del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Campano, Miguel Díaz, presentaron hoy el taller de mecanizado, que el Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha a partir del 1 de octubre en las instalaciones de Campano, estando prevista su finalización el 15 de diciembre. En este sentido, esta acción formativa totalmente gratuita contará con un total de 190 horas lectivas, repartidas entre los lunes, miércoles, jueves y viernes en horario de 16.30 a 21.00 horas.

Manuela Pérez explicó que se trata de una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral, “contando con un alto nivel de cualificación”. Además, reseñó que su objetivo es “contribuir a la integración en el mercado laboral de personas desempleadas”.

Por su parte, Miguel Díaz agradeció que el Ayuntamiento siga poniendo en marcha este tipo de acciones formativas, “porque pocos las realizan, dando así oportunidades para encontrar un empleo”.

Hay que resaltar que la finalidad de este taller es conocer todos los aspectos relacionados con la introducción en la técnica del mecanizado en general, familiarizarse con su concepto, fundamento y aplicabilidad. Así como también adquirir la formación necesaria para desempeñar las funciones de producción de mecanizado y mantenimiento.

Por otro lado, indicar que el número máximo de plazas ofertadas será de quince, mientras que el taller se impartirá de modo presencial en las instalaciones de Campano. Las personas interesadas tienen hasta el 2 de septiembre para presentar sus solicitudes en la Delegación de Fomento Económico, sita en la calle La Plaza, o a través de la Ventanilla Virtual. Los requisitos para participar son tener cumplidos los 16 años, estar empadronado en Chiclana y estar inscrito como demandante de empleo en el SAE del municipio, así como desempleado, teniendo prioridad aquella persona parada de larga duración.