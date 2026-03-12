Chiclana: La XXIV edición del Concurso Infantil de Dibujo Digital de Aqualia echa a rodar

El Concurso Infantil de Dibujo Digital que organiza Aqualia, en el que colabora Chiclana Natural, echa a rodar un año más para celebrar su vigésimo cuarta edición. Una iniciativa única para el alumnado chiclanero de 3º, 4º y 5º de Primaria, que propicia el fomento de su creatividad, de sus capacidades digitales y de sus conocimientos y concienciación medioambiental.

En este sentido, el certamen juega un papel fundamental a la hora de comprender la importancia de respetar el medioambiente y contribuir a la conservación de los recursos naturales, entre los que se encuentra el agua.

Los centros educativos que deseen participar en el concurso deben ponerse en contacto con Chiclana Natural a través del correo electrónico medioambiente@chiclananatural.com. Asimismo, en la página web www.aqualiayods6.com, encontrarán las bases, recursos digitales y herramientas para desarrollar sus creaciones ‘online’ de manera sencilla e intuitiva.

En esta ocasión, los jóvenes artistas viajarán al pasado para mejorar el futuro del planeta. Bajo el lema ‘Los Guardianes Sostenibles en el misterio del hilo azul’, se propone una aventura por las antiguas civilizaciones para conocer la evolución del cuidado y la gestión del agua a lo largo de la historia e intentar resolver el misterio de la escasez actual del recurso.

En la web, el alumnado encontrará materiales didácticos que les ayudarán a afrontar este reto: vídeos de animación educativos, como el que explica qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el cómic ‘Los Guardianes Sostenibles y el Misterio el Hilo Azul’, carteles educativos y un espacio para compartir ideas para cuidar y proteger el medioambiente.

Los participantes, procedentes de España, Colombia y México, optarán a conseguir 10 premios individuales para los ganadores, (10 tarjetas para material deportivo valoradas en 250 euros cada una); 250 premios para los niños finalistas (tarjetas de 30 euros para material deportivo); y un premio colectivo para un colegio (un vale de 1.000 euros para material educativo).