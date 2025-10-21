Chiclana: Urbanismo precinta dos nuevas parcelaciones en suelo rústico

La Delegación de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chiclana procedió recientemente, con la colaboración de la Policía Local, a la paralización y precinto de dos nuevas parcelaciones en suelo rústico.

La primera es una finca de 1.450 metros cuadrados, dividida en tres partes con distintas superficies, que se encuentra situada en el camino del Hielo, esquina con camino de las Flores. En este sentido, dicho espacio cuenta con ejecución de cerramientos, así como vivienda y edificaciones auxiliares, piscina, un contenedor metálico e incluso estaba en ejecución el suministro de energía eléctrica y de abastecimiento mediante pozo y pozos negros.

La segunda se trata de una parcelación urbanística de 5.400 metros cuadrados, dividida en nueve subparcelas de diferentes tamaños, en el camino de Fortaleza. En este caso, se procedió a la ejecución de cerramientos en tres de ellas, así como dposeía de un camino interior de acceso, una vivienda y la ejecución de diversas instalaciones y construcciones, porches, piscinas, contenedores metálicos y obras para suministros de electricidad, pozos y pozos negros.

Sobre esta actuación, el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, indicó que, “una vez más, se recuerda la imposibilidad de escriturar cuotas indivisas de una finca o parcela, sin la correspondiente licencia municipal, excepto ‘mortis causa’, es decir, reparto de herencia por fallecimiento”. Asimismo, incidió en la imposibilidad legal de vender, alquilar o instalar edificaciones prefabricadas, de uso residencial, sin la preceptiva licencia municipal. Todo ello, apuntó, se realiza en aplicación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).