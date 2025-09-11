Chiclana tendrá tres nuevos vehículos para mejorar la limpieza viaria

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, presentaron tres nuevas hidrolimpiadoras que mejorarán la limpieza del viario. Se trata de nuevos vehículos que se incluyen dentro de las mejoras ofertadas por Urbaser en el contrato del servicio de recogida de residuos, que se puso en marcha en 2023 y que cuenta con una partida anual de tres millones de euros.

José María Román declaró que uno de los objetivos del gobierno municipal es “continuar mejorando los servicios públicos”. También recordó que la inversión en esta materia es de más de 15 millones de euros anuales. “Esto muestra el compromiso con la ciudad y con el medio ambiente”, dijo, incidiendo en que la limpieza es “cosa de todos, por eso pido colaboración, para que Chiclana sea y esté más limpia”.

Además, Roberto Palmero subrayó que se trata de “apostar por un modelo mucho más ecológico, al ser cien por cien eléctrico” y señaló que llegan para cumplir con una petición de la ciudadanía, “que es la disminución del ruido en horas tempranas”.