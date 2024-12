Chiclana dedica todo un plan de limpieza a los caminos del diseminado

Con más de 200 kilómetros cuadrados de extensión y un importante volumen de población que posee su vivienda en la zona del diseminado, no es un secreto que la limpieza de todo el término municipal de Chiclana, y en especial de esta última área, ha resultado y resulta un auténtico quebradero de cabeza para técnicos, políticos y, por supuesto, residentes.

Sin embargo, y a modo de consuelo, bien es verdad que este problema no es algo que aqueja tan solo a esta ciudad, debido a las características antes descritas. Todo lo contrario. Son innumerables las localidades que se enfrentan al reto de adecentar estos espacios, alejados del núcleo urbano y que, precisamente, por este motivo suelen ser propensos a la acumulación de residuos.

Hace algún tiempo, el Ayuntamiento de Chiclana se propuso abordar definitivamente este asunto y responder a las demandas de una parte importante de sus habitantes. Por fin, fue este verano cuando desplegó un completo plan de limpieza en el extrarradio, cuyas actuaciones se incluyeron en la ampliación del contrato firmado en 2023 con la empresa adjudicataria de este servicio, Vertresa. De tal manera que, “desde entonces, de una forma continuada se lleva a cabo la recogida de basura y retirada de acumulación de arena, así como la poda de arbustos y hierbas en los márgenes de sus callejones y caminos”, aseguran fuentes del gobierno municipal. Los frutos de este proyecto ya son visibles en numerosas zonas. No en balde, hasta el momento, el consistorio chiclanero ya ha actuado en un centenar de vías. En ellas, cuadrillas de operarios se han encargado de su limpieza y acondicionamiento, unos trabajos que han permitido no solo la ampliación del ancho de estas, sino también han conseguido una mejora en la circulación de vehículos y, por ende, una mayor seguridad para peatones y ciclistas.

El alcalde de Chiclana, José María Román, explica estos trabajos de la siguiente manera: “El contrato que se firmó con Vertresa en enero de 2023, que pasaba de 2,4 millones a 3,6 millones al año, nos permitía retomar la limpieza viaria a diario a lo largo de toda la ciudad, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando solo cinco sectores del centro se limpiaban a diario y en los otros 33 se intervenían en días alternos”. Pero, agrega José María Román, “se limitaba tan solo a la zona urbana. Pues bien, desde este verano, hemos ampliado el servicio, incluyendo el diseminado, que abarca infinidad de caminos y callejones, a lo largo de toda la extensión del término municipal”.

Dividida esta amplia área por sectores, ya se ha actuado en la zona de Palillejo-Florín-Carabineros, concretamente en los caminos de Fuente Amarga, Nutria, Témpano, Isla de Córcega, Isla Redonda, La Almendra, La Nutria, Sotillo, Polaina, Ceuta, Melilla, Lago Ladoga, Lago Nava, Lago Ness, Caulina, Borreguitos, Isla Marquesa, Isla de Cerdeña, Isla del Hierro, Almendra, Maíz, Isla de Celián, Isla de Arosa, Isla de Capri, Cuesta, Monte Alto, Dios Baco, Uva Palomino, Lagar y Prensadores. En cuanto a Carboneros-La Coquina, se ha procedido a la limpieza de los caminos de Carboneros, Carboncilla, La Fogata, Itálica, Pompeya, Bacalao, Burgaíllo, Batalero, Galera, Madreperla, Sepia, Corina, La Soledad, Cuesta, Monte Alto y Villa Santa.

Por otro lado, en el sector de El Marquesado-Pinar de los Franceses, ya están limpias las carreteras del Marquesado y del Pinar de los Franceses, al igual que los caminos Colmenar, Guayacán, Arroyo de la Rocina, Río Barbate, Veleros, Canastero, Arroyo de la Zarza, Campillo, Los Chopos, Avena, Ardales, Butano, Bonilla, Alcausín, La Palma, Mijo, Guadalmesí, Noguera, Odiel, Cañaveral, Olmo, Paloma de la Paz, Canarias, Barquilla, Torre de los Arcos, Llobregat, La Colina, Manzanares, Batería Colorada, Las Juergas, La Gabia, Punta de la Aguja, Río Salado, Los Andes, Montejícar, Salobreña, Río Fraja, Leche Santa, Algodonales, Prado del Rey, Majada de los Chivos, Simón Bolívar, Amazonas, Tietar, Corpie, Guadalcacín y Cartagena.

A estos se añaden otros como Pago de los Niños, Pinar de María, Llanos de San Vicente, Carasa, Sierra de Gredos, Sierra de Gador, Río Bidasoa, Guadalmesí, Noguera, Odiel, Los Llanos, Cruz Blanca, Rueda la Bota, Llanos de los Caballos, Albañiles, Monte Bajo, Borreguitos, Caribú, Canteruelas Altas, Ronda Pelagatos y Juan Cebada, Nápoles, Monte Ulía, Corzo, así como la carretera de Medina.

El regidor municipal califica este plan de limpieza de “muy ambicioso”, y reitera, posteriormente, que “hasta ahora se llevaba a cabo de forma puntual con planes de empleo o contratos menores, pero desde este año va incluido en el servicio de limpieza viaria de la ciudad, por lo que los vecinos y vecinas podrán comprobar una mejora sensible del servicio”. Y no quiere pasar por alto que “también se está abordando la limpieza de cunetas y cauces de arroyo, con el objetivo de evitar posibles inundaciones”. Los trabajos no han acabado. El propio alcalde lo confirma: “Las actuaciones continuarán en los próximos días en los caminos de Hijuela del Romero, Cerro de Espartosa, Lenguado, Colada de Fuente Amarga, La Asomada, así como distintos caminos de Pago del Humo”, y revela que “no solo se actúa una vez, sino que se procederá a una segunda en aquellas áreas que más lo necesiten”.

Por su parte, José María Palomino, presidente de Chiclana Norte, una entidad que abarca una amplia zona del diseminado: El Marquesado y el Pinar de los Franceses, con unas 5.000 viviendas, se muestra muy satisfecho con este plan. “Nunca se había visto por aquí una acción de tal envergadura”, asegura de manera contundente. Es verdad, agrega, “que en otras ocasiones se han hecho intervenciones, pero ninguna como esta, que ha asombrado a muchos. Desde el primer día, parecía que los caminos habían agrandado”.

Asimismo, el dirigente destaca que estos arreglos “repercuten de manera muy importante en la seguridad vial de la zona”. Ahora, los vecinos están a la espera de una próxima intervención que mejorará aún más la situación de estas vías: la eliminación de la tierra acumulada en los laterales de los caminos y el allanamiento de estos.

Vertidos

De poco o nada sirve este esfuerzo por tener los accesos a las viviendas del extrarradio en óptimas condiciones, si continúan los vertidos de escombros, enseres y podas, una situación más común en estos lugares, debido a su ubicación, alejados del centro urbano.

No obstante, es importante señalar que este problema no es endémico de este municipio. Son numerosas las ciudades que se afanan en adoptar medidas para dar la batalla a estas conductas tan incívicas. Los Barrios, El Puerto de Santa María, Alicante, Murcia, Madrid son solo algunos ejemplos, a los que se une Castellón que, en julio pasado, puso en funcionamiento una original iniciativa: cuatro drones refuerzan la vigilancia en estos vertidos incontrolados. Chiclana no llega a tal extremo y su Ayuntamiento prefiere recurrir a otras estrategias para combatir esta lacra, a pesar de que tiene detectados entre 30 y 40 puntos de estas características.

El Ayuntamiento ha aumentado la cantidad de residuos a depositar en los puntos limpios

Por tanto, además de lanzar campañas de concienciación entre la ciudadanía o advertir sin descanso de esta mala praxis en las redes sociales, este verano, el alcalde y el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, anunciaron que se incrementaba la cantidad de residuos que se puede depositar en los tres puntos limpios que hay en Chiclana.

Acerca de estos vertidos incontrolados, también se pronuncia Juan Antonio Palomino, quien los califica de "grave problema, sobre el que muchas personas no son conscientes de sus consecuencias”. Y asegura que en las reuniones que mantiene con los vecinos “siempre comentamos y detallamos los diversos servicios que el Ayuntamiento presta para estos casos”.