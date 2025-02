Chiclana tendrá “un carnaval muy nuestro”

Chiclana vive ya su cuenta atrás para uno de los eventos más esperados del año: su carnaval que, del 1 al 9 de marzo, inundará de disfraces, música, ironía y buen humor las calles del centro.

Y para repetir el éxito de la anterior edición, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento lleva ya algún tiempo trabajando en ello, tal y como reconoce su responsable, Fede Díaz. “Comenzamos justo cuando acabó el del pasado año, se hizo balance y analizamos y recogimos las propuestas realizadas”, explica, para desvelar que los preparativos propiamente dichos dieron inicio a final de noviembre y los han afrontado “de la mano constante de las peñas de Chiclana, compartiendo planteamientos, con el fin de que el carnaval vaya cada vez a más”, una tarea que se lleva a cabo “no solo en estas fechas, sino también a lo largo de todo el año, con distintas actividades que se vienen realizando en relación con estas fiestas”.

Para recalcar, posteriormente que, “desde el minuto uno, la organización he estado en contacto tanto con la Peña Perico Alcántara, como con Hombres del Campo o Tatachín de la Frontera”.

De ese compartir y escuchar a las entidades, nace el objetivo que el Consistorio se ha planteado este año: que “sea un carnaval más chiclanero que nunca”. Al respecto detalla: “Tenemos la peculiaridad de que son muchas las agrupaciones que han acudido al Teatro Falla en este concurso de 2025 y entendíamos que todas ellas deberían formar parte de nuestro carnaval y así lo ratificaron las peñas”.

De tal forma que, en la programación, la gran mayoría de las que pasarán por las tablas de la carpa instalada en la Alameda del Río es chiclanera. En definitiva: “Va a ser un carnaval muy nuestro”, reitera.

Muestra de ello, señala, es el cartel, obra de Manuel Ávila, y en el que aparecen representantes de distintas agrupaciones y peñas, el pregonero o la insignia de oro.

Por otro lado, pocos detalles quiere adelantar Fede Díaz sobre esta edición del Carnaval de Chiclana 2025. Sí confirma que la carpa será de mayores dimensiones y que el entorno de este espacio, consolidado ya como el epicentro de este evento, estará decorado con motivos relacionados con el afiche antes descrito. Sobre sus expectativas, afirma sin dudar: “Espero que el tiempo acompañe, porque cuando es así la gente se tira a la calle a disfrutar”, a la vez que reconoce “algo de nervios en el estómago”, a pesar de que ya tiene la experiencia del año anterior.

Numerosas personas se disfrazan en el Carnaval de Chiclana.

Asimismo, quiso hacer un paréntesis para defender el alcance de estas jornadas festivas para el municipio. “La Delegación de Fiestas hace un gran esfuerzo para diseñar una completa y extensa programación y lo hace, primero por la repercusión económica que tiene en la ciudad, en sus establecimientos, en su hostelería y, en segundo lugar, por supuesto, para el ocio y disfrute de chiclaneros y visitantes”.

Pregonero

Como es tradicional, el Carnaval de Chiclana 2025 contará con con su pregón, que tendrá lugar el 2 de marzo y que, en esta ocasión, correrá a cargo del reconocido comparsitas Antonio de la Llave ‘El Titi’, quien recibió este encargo con alegría, humildad y responsabilidad. “Llevaban algunos años comentándome que existía esta idea, pero nunca le había dado importancia porque no se encontraba entre mis metas”, recuerda, para añadir: “La verdad es que resulta muy bonito que cuenten conmigo y lo asumo con mucha responsabilidad y con la intención de hacer las cosas bien hechas”. Por otro lado, destaca la buena salud de la que goza el carnaval chiclanero, “va a mayores”, para poner el acento en la cantera. “Hemos participado en el Teatro Falla con cuatro agrupaciones infantiles y eso nos tiene que enorgullecer. Yo soy de los que defienden que a esa cantera no hay que dejarla, no hay que aburrirla, no hay que ponerle piedras, sino todo lo contrario, ayudarla, subvencionarla y hacerla un poquito partícipe de nuestro carnaval, bueno, más que partícipe, hacerla la protagonista”.

Respecto a cómo se vive en la calle, el pregonero considera que en los últimos años se ha notado una gran afluencia de público, tanto en la carpa como en la cabalgata, “a la que acude mucha gente de la provincia”. Y sugiere la posibilidad de “organizar algo entre semana o volver al teatro, porque son muchas las agrupaciones que hay”.

Ya centrado en su pregón, avanza que se lo dedicará “a mi comparsa de Chiclana, a mi gente, a todos aquellos que se han prestado a participar, que son muchos, y más en este año que cumplimos el 25 aniversario. En definitiva, será la historia de mi comparsa”.

Insignia de oro

A este acto, le seguirá la entrega de la insignia de estas fiestas, que en este caso se impondrá a Manuel Ávila Herrera ‘Mawito’, una distinción que recibirá “con muchísimo orgullo, porque me siento profeta en mi tierra. Después de tantos años, que te den este valiosísimo galardón, es para estar satisfecho con el trabajo que has hecho y, sobre todo, querido porque ha sido unánime por parte de todas las personas que hacen el Carnaval en Chiclana”.

Ambiente en la Alameda del Río, durante la pasada edición de estas fiestas.

‘Mawito’ coincide con Antonio de la Llave en el análisis sobre esta fiesta. “La veo bastante mejor que otros años sobre todo en participación”, y destaca “el primer coro infantil. Con el trabajo que supone sacarlo, hay que darle la enhorabuena a los que lo han hecho posible, al igual que a la chirigota infantil de la peña Tatachin, que un año más nos ha encantado”. También nombra “a las tres comparsas de adultos, el coro de Jesús y Álvaro, por supuesto mi chirigota, la chirigota del Molina y el Melli, y las callejeras, que seguro estarán por Chiclana, la del Pereira, la de Rubén y la de Antonio el Mago. Posiblemente, se me olvida algunas más, pero con estos mimbres estoy convencido que el carnaval saldrá de categoría”.

Programación

Aunque el Carnaval de Chiclana se celebra el 1 al 9 de marzo, el pistoletazo de salida tendrá lugar el jueves 27 de febrero, a las 20.30 horas, con la imposición del Langostino de Plata en la Peña Carnavalesca Hombres del Campo.

Oficialmente, se iniciará el sábado 1 de marzo, con la muestra de tanguillos en la carpa del Anfiteatro de la Alameda, que se desarrollará de las 12.00, a las 16.00. Mientras que las calles se llenarán de color y diversión con el tradicional pasacalles de agrupaciones callejeras que comenzará su periplo a las 13.00 horas.

De nuevo en la carpa, a las 19.30 horas, darán comienzo unas actuaciones muy esperadas: las del cuarteto infantil de Chiclana ‘Los Intensos’ y del coro infantil ‘La Promoción’. Más tarde, a las 21.30, será el turno del XV Encuentro de Bailes en Carnaval, organizado por House of Dreams. Esta primera jornada finalizará con la Fiesta de Carnaval, que se desarrollará, a partir de las 22.30.

A este programa se une la degustación de la Menudá Popular, en la carretera de Medina 68, que cada año organiza la AVV Poeta Rafael Alberti.

Cartel de este año.

El segundo día de Carnaval de Chiclana, 2 de marzo, la carpa viene cargada de actividades, que comenzarán con el pregón, a partir de las 13.00 horas, al que seguirá la imposición de la Insignia del Carnaval. Además, durante estos actos, el público podrá disfrutar de las actuaciones de diferentes agrupaciones.

Además, en este espacio, tendrán lugar unas de las propuestas carnavaleras más populares del municipio: las degustaciones. De tal manera que este día acogerá las Papas Aliñás, de Humildad y Paciencia; la Magretá, de la Hermandad del Huerto; la Langostiná Popular, de la Peña Carnavalesca Hombres del Campo; la Chicharroná, de la Asociación Cultural Carnavales Tatachín de la Frontera, y los Pimientos Asados, de la Hermandad Jesús Nazareno. Todo un festín gastronómico.

El 7 de marzo arrancará de forma brillante, a partir de las 16.30 horas, con la vigésimo séptima edición del multitudinario pasacalles infantil, en el que participarán unas 4.000 personas. Alumnos, profesores y padres y madres recorrerán las principalcalles del centro, en un ambiente de lo más divertido.

Este mismo día, a partir de las 20.30, llega otra de las atracciones más esperadas: el Gran Carrusel de Coros por el centro de la ciudad, que partirá de la calle La Vega y discurrirá por Padre Caro, La Plaza, Mendaro, Plaza de Jesús Nazareno y Constitución.

El colofón a esta jornada lo pondrá la fiesta de carnaval en el Anfiteatro de la Alameda del Río, donde actuarán ‘La Banda de Mendoza’ y ‘DJ Tony Rosa’.

8 de marzo

La Delegación de Fiestas ha organizado para el 8 de marzo una intensa jornada, que se inaugurará a lo grande: a partir de las 13.00 horas, a las tablas de la carpa se subirán la Antología de ‘Los Molina’ y la comparsa de Chiclana ‘Puente de Plata’, a la vez que será sede de otra de sus fiestas gastronómicas típicas: la Butifarrá, organizada por la Asociación Carnavalesca Achica.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, dará comienzo otro de los eventos más importantes del Carnaval de Chiclana: la Gran Cabalgata del Humor, que discurrirá por buena parte del centro de la ciudad, con salida la Avenida Juan Carlos I, en Huerta del Rosario, y terminará en la calle San José, tras pasar por la carretera de Medina, Ancha, Plaza de Andalucía, Puente de Los Remedios, Plaza de España, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno y Larga.

Una vez finalizada, a las 19.30 horas, se procederá a la entrega de reconocimientos de este evento en la carpa, para continuar con la actuación de la comparsa de Cádiz ‘El Cementerio’ y la fiesta del carnaval, con el grupo ‘A Fuego Lento’ y ‘DJ Pablo Moreno’.

Grupo participante en la Gran Cabalgata del Humor.

Por otro lado, el domingo 9 de marzo, de nuevo la carpa del Anfiteatro de la Alameda del Río será sede de un día muy carnavalero, donde las coplas y la gastronomía serán protagonistas de nuevo. Así, por este lugar desfilarán la comparsa de Chiclana ‘Los Gorriones’ y de la chirigota de Puerto Real ‘Las Precavidas’ y el público podrá deleitar su paladar con la Gran Jamoná, de la Hermandad de Afligidos; la Chistorrá, de la Hermandad de Medinaceli; la degustación de Montaitos de Pringá, de la Peña Amigos de El Billar, y los Garbanzos con Chocos, de la Hermandad de la Borriquita.

Fuera de este enclave, se puede acudir a ‘El PSOE te da alas’, en la Casa del Pueblo; la Tortillá de camarones, en la AVV Virgen del Carmen del Trovador; la Chorizá Popular, en la Peña Madridista Chiclanera, y la Longanizá, en la Peña Carnavalesca Perico Alcántara.

El cierre oficial llegará a las 18.00 horas, en el Anfiteatro de la Alameda del Río, con la celebración de un encuentro carnavalesco de agrupaciones callejeras y la Quema de la Bruja Piti.