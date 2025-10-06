Chiclana: Taetro presenta un octubre lleno de actividades para todos los públicos

La asociación cultural Taetro prosigue con el desarrollo de su proyecto anual de actividades en colaboración con la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Chiclana. Este mes de octubre, la entidad se va a volcar en ofrecer a la ciudadanía una gran variedad de eventos para todos los gustos y para todos los públicos: teatro grecolatino con gran protagonismo de la juventud, teatro para mayores en un centro cívico, una presentación de un libro de cine y un Café Romántico que hará un homenaje especial al Día de Difuntos serán las actividades que desarrollarán los integrantes de Taetro y a los que invita a toda la ciudadanía, puesto que todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.

Como ya es tradición, octubre es el mes del Taller de Teatro Grecolatino, una comunidad para la juventud que busca poner de relevancia la importancia que la cultura clásica tiene en la sociedad. Una veintena larga de chicas y chicos con edades comprendidas entre 14 y 25 años ha participado durante todo el verano en la preparación de dos montajes teatrales: ‘Pseudolus’, de Plauto, dirigida por Eufrasio Jiménez, se estrenará el día 15 a partir de las 19.00 horas en el Teatro Moderno. Y un día después, 16 de octubre, en el mismo lugar y a la misma hora, se estrenará ‘Fulminia’, con dirección de Jaime Barbosa sobre un texto original de Eufrasio Jiménez.

El 23 de octubre a partir de las 19.00 horas, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogerá la presentación del libro ‘Imprimir la leyenda: 500 anécdotas de cine’, del crítico César Bardés, un auténtico fenómeno en Twitter donde ya suma casi 70.000 seguidores ávidos cada día de sus hilos con esas anécdotas que ahora ha recopilado en esta publicación. Cabe recordar que Bardés ya estuvo el año pasado en otra actividad organizada por Taetro.

Un día después, integrantes de la entidad acudirán al Centro Cívico de Panzacola para colaborar con la asociación de mayores que tiene allí su sede. En esta ocasión, Taetro ofrecerá varios mínimos a los socios y socias de la entidad, así como al público en general, a partir de las 19.00 horas. ‘La hora’, ‘La visita’, ‘La silla del jefe’ e ‘Ingrata memoria’ (más alguna sorpresa más), serán las obras a representar.

Finalmente, el día 30 de octubre, a partir de las 20.00 horas, las Bodegas Sanatorio (calle Olivo), acogerá una nueva edición del Café Romántico, que rendirá homenaje al Día de Difuntos en España y al Día de Muertos en México. Contará con tres partes: un homenaje a este país y a su forma de celebrar este día, la representación de la obra ‘Descerebrados’, de Zúh Malheur, con sorpresa incluida y la tradicional y singular recreación del Tenorio, a cargo de Paco Téllez.

La presidenta de Taetro, Aurora Alcántara, ha invitado a toda la ciudadanía “a que acuda a estos eventos en los que hemos puesto todo el mimo”, para añadir que “Taetro sigue siendo protagonista de la vida cultural de nuestra ciudad y queremos compartir con todos los chiclaneros y chiclaneras estas actividades que abarcan todo tipo de gustos y de públicos”.