La XXXIII Campaña de Teatro en la Escuela da comienzo la próxima semana en Chiclana

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y la responsable de Teatrín, Angelines Domínguez, han presentado este jueves en rueda de prensa la XXXIII Campaña de Teatro en la Escuela, que desde octubre y hasta mayo ofrecerá talleres al alumnado de Educación Primaria de los diferentes centros educativos de la ciudad y que, además, incluye otros a desarrollar en el centro de Educación Permanente Dionisio Montero, así como en asociaciones vecinales de Chiclana.

La inscripción para participar es gratuita y se puede realizar en el propio centro o asociación, en la página web www.teatrin.com y en los teléfonos 653 999 723 y 625 186 611. En el caso de las actividades destinadas al alumnado de Primaria, contarán con dos categorías: uno de seis a ocho años y otro de nueve a doce años, y al final del curso ofrecerán una muestra del trabajo realizado en el Festival de Teatro Infantil 'Regla Moreno'.

En esta presentación, Susana Rivas señaló que, “concienciando con el inicio del curso escolar, damos inicio una vez más a esta Campaña de Teatro en la Escuela, que tiene un peso específico dentro de la Delegación de Cultura porque ya son 33 años los que viene celebrándose”. Con ella, agregó, “se pretende acercar a todas las personas, desde los más pequeños a los más mayores, la formación en las artes escénicas y que complementa la actividad que se ofrece desde la Escuela Municipal de Arte. Una iniciativa que es sinónimo del compromiso de este Ayuntamiento con el fomento de la cultura entre nuestras vecinas y vecinos”.

Esta nueva edición tiene como principal objetivo el descubrimiento de la creatividad, favorecer las relaciones interpersonales, aumentar la capacidad de trabajo en grupo, mejorar su capacidad de interiorización y relajación, perfeccionar el lenguaje oral y corporal; simbología oral y corporal e iniciación en la simbología teatral y aprender a divertirse sin violencia. Es un método basado fundamentalmente en el juego y la creatividad en el que al alumnado se le facilitarán las herramientas necesarias para la construcción de sus propios personajes e historias.

En este sentido, Angelines Domínguez puso de manifiesto algunos de los beneficios que están ligados a la formación en el ámbito escénico. “Durante los talleres vamos a trabajar la expresión corporal y la voz, actividades con las que el alumnado va a conseguir conocer mejor su cuerpo, lo que lleva de la mano un aumento de la autoestima, sobre todo en niños y niñas que suelen ser más tímidos. Igualmente, el trabajo del texto va ayudarnos a fomentar la lectura. Las personas participantes van a estar en contacto permanente con los libros, por lo que además van a ganar en compresión lectora y van a leer mejor, respetando los puntos, las comas o los silencios, aspectos que son muy importantes en el teatro”.