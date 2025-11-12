Chiclana, sede este sábado de una jornada de juegos de mesa diseñados por mujeres y científicos

Con el objetivo de darle visibilidad al papel de las mujeres que han contribuido al progreso de la Humanidad, el Ayuntamiento de Chiclana y Asociación Cultural Mecatol Rex Cádiz llevarán a cabo este sábado 15 de noviembre, de 10.00 a 21.00 horas, la actividad ‘Mucho más que jugar’ en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Una iniciativa completamente gratuita, en la que las personas participantes podrán practicar con juegos diseñados por mujeres y científicos. Así lo anunció el delegado de Juventud, Fede Díaz, quien compareció en rueda de prensa junto a los representantes de la Asociación Cultural Mecatol Rex Cádiz, Roberto de Nicola, Marina Ramírez y Krista Zetteler.

“Hoy presentamos la última actividad del año que llevamos a cabo de la mano de Mecatol Rex, después del éxito de convocatorias anteriores con asistentes de jóvenes de Chiclana y de otras localidades de la provincia. Y en este caso se trata de una muy especial", manifestó Fede Díaz, quien agradeció a los representantes de la entidad su implicación en el ocio juvenil.

Por su parte, Roberto de Nicola explicó que “tendremos dos turnos de juego, uno por la mañana y otro por la tarde, y no es necesario apuntarse, sino que las personas podrán incorporarse a las partidas o esperar que terminen para poder participar”.

Por su parte, Krista Zetteler desveló su experiencia en la asociación, “puesto que como extranjera tenía que redoblar los esfuerzos para integrarme en Chiclana. Y, a través de los juegos de mesas, que me encantan, me siento muy bien acogida por parte de todos los integrantes, tanto hombres como mujeres de todas las edades”.