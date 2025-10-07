Numerosas novedades en la séptima edición de Retro Chiclana, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre

La séptima edición de Retro Chiclana se celebrará los días 18 y 19 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas, en el Centro de Iniciativas Juveniles Box y el Hub Digital. A través de esta iniciativa, los asistentes podrán disfrutar, de forma completamente gratuita, de todo tipo de actividades relacionadas con los videojuegos de los años 80. Así lo anunció el delegado municipal de Juventud, Fede Díaz, quien compareció en rueda de prensa junto al representante de Retro Club, Rafael Rodríguez.

Se trata de una cita que unirá a generaciones con arcade, consolas clásicas y una zona Manga. La entrada será gratuita y habrá novedades como concursos de cosplay, un mercado con gran variedad de tiendas, artistas y artesanos, un concierto exclusivo de Narcisound, y zonas interactivas de realidad virtual y microordenadores.

“Este año se vuelve a repetir la fórmula que tantos éxitos ha dado en el pasado, pero con novedades que multiplican exponencialmente la calidad y variedad del evento”, declaró Fede Díaz, quien agradeció a Retro Club la labor que realiza en la organización de este evento. Así, se ampliará a veinte las máquinas arcades originales y funcionales de la época; habrá una sala exclusiva para una quincena de consolas originales que representan toda la época de los 80, 90 y 2000 con sus correspondientes televisores de tubo o CRT; y se incorporarán recreativas exclusivas para un juego, como son los de conducción y caza de aliens.

Fede Díaz desveló que, “en esta edición ,también habría una zona Manga, concurso de cosplay, mercado y un concierto, además de zonas de realidad virtual y foodtrucks”.

Por su parte, Rafael Rodríguez comentó que “este año, además de la zona de videojuegos, también contaremos con una parte de microordenadores, algo que nos han pedido mucho. Además, hemos dado un impulso a las tiendas y al escenario, para que la ciudadanía interactúe con nosotros”.