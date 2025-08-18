Chiclana: Sale a licitación la cafetería-bar del Centro Social de La Soledad

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el pliego de condiciones relativo a la explotación de la cafetería-bar del Centro Social Polivalente La Soledad. Así pues, las personas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.30 horas del próximo 3 de septiembre, y podrán hacerlo mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la que se encuentra alojado el perfil de contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 de la LCSP.

Hay que reseñar que el valor estimado del contrato es de 191.834,40 euros, atendiendo al plazo de duración del contrato y sus posibles prórrogas, previstas en el pliego. Además, el canon anual que la empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento de Chiclana será igual o superior a la cantidad de 800 euros al año, según resulta del informe de viabilidad de la explotación.

La duración será de dos años a contar desde la fecha de formalización del mismo, pudiendo prorrogarse por anualidades, hasta un máximo de cuatro años.

Cabe reseñar que el proceso de adjudicación se desarrolla en dos fases. La primera será la de solicitud de participación, en la que cualquier persona ique reúna los requisitos de capacidad y solvencia podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a la convocatoria de licitación. Esta fase tendrá por objeto la selección de las candidaturas que serán invitadas a presentar proposiciones, por reunir los criterios objetivos de solvencia.

La segunda fase será la de presentación de ofertas, en la que los candidatos que hayan sido seleccionados por el órgano de contratación y se les haya cursado la preceptiva invitación al efecto podrán presentar sus proposiciones.