Chiclana rinde homenaje a “personas de corazón, con sentimiento chiclanero, comprometidas con su tierra"

Una imagen de todos los chiclaneros distinguidos con la Insignia de Oro de la ciudad.

“Personas de corazón, con sentimiento chiclanero, comprometidas con su tierra”, así definió el alcalde de la ciudad, José María Román, a las insignias de oro de este 2025, que se impusieron hoy en el transcurso de la solemne celebración del Día de la Constitución.

Con la interpretación de los himnos de España, Andalucía, Chiclana y Europa, a cargo de la Banda de la Academia de Música Municipal Maestro Enrique Montero, dirigida por Manuel Forero Periñán, dio inicio esta tradicional cita en el Teatro Moderno, cuyo patio de butacas aparecía repleto de autoridades, miembros de entidades sociales y, sobre todo, familiares, amigos y vecinos de Manuel Manzano Ortiz, Manuel Fernández de Alba, Francisca Gómez Flores y representantes de la Olla Solidaria Santa María de Nazaret, justos merecedores de estos galardones y que se mostraron en todo momento muy emocionados por esta distinción.

Sobre ellos, José María Román también dijo que “han contribuido a que nuestra ciudad sea un referente, un modelo que funciona, reconocido no solo en la provincia sino también en muchos lugares de España”.

Más tarde, fue desgranando las cualidades de los premiados. Así, acerca de Manuel Manzano Ortiz y Manuel Fernández de Alba, afirmó: “Representan la lucha, el trabajo constante, el esfuerzo silencioso. Quizá parezcan personas que nunca se quejan, pero los resultados están ahí: la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros está más fuerte que nunca, y si salen de Chiclana y acuden a otros foros del vino, comprobarán el respeto y el cariño que despiertan”.

Debemos sentirmos orgullosos de vivir en una tierra con este capital humano”

Para abundar en que son “dos referentes de un estilo de trabajar y de luchar por Chiclana, que demuestra que se pueden lograr grandes resultados sin necesidad de hacer ruido”.

En su opinión, ese espíritu de esfuerzo y superación lo encarna también Cristalería y Aluminios Verdugo, con Paqui Gómez Flores al frente y su familia. “Una estrategia empresarial sólida, una mujer emprendedora que ha sabido abrir un espacio propio en el Polígono de Pelagatos, con un estilo exigente, pero cercano, fundamental para competir cada día en un mercado que no da tregua”, proclamó.

Igualmente, se mostró convencido de que este homenaje significa “también reconocer a todos los pequeños empresarios y empresarias que, con valentía, montaron sus negocios y contribuyeron a crear el tejido económico que hoy nos enorgullece”.

El alcalde terminó este recorrido por el perfil de cada una de las insignias de oro ensalzando el carácter solidario de la Olla Solidaria Santa María de Nazaret.

Un momento de la entrega del galardón a las representantes de la Olla Solidarida. / Ayuntamiento de Chiclana

En este sentido, quiso recordar su papel durante la crisis de 2008 y la pandemia. Posteriormente, subrayó que “han realizado un trabajo inmenso. El Ayuntamiento ha recurrido a ellos en múltiples ocasiones y siempre han estado ahí. Aunque hoy su labor no tenga el volumen de otros años, seguimos reconociendo su papel y el de otros colectivos que trabajan para ayudar a quienes más lo necesitan”.

El regidor municipal finalizó esta parte de su alocución diciendo: “Debemos sentirnos orgullosos de vivir en una tierra como Chiclana, con un capital humano extraordinario. Con hombres como Manolo Manzano y Manolo Fernández, y con mujeres como Paqui y Toñi, que desde la empresa y desde la acción social conforman una Chiclana equilibrada, comprometida con el trabajo, el empleo y el crecimiento, siempre centrada en las personas. Su labor es fundamental para nuestra sociedad”.

Diálogo

Por otro lado, José María Román también dedicó unas palabras en este Día de la Constitución a analizar la situación política actual, “empañada por ruidos que dificultan la transmisión de los mensajes necesarios para el progreso de la ciudadanía” y una sociedad que “parece que se fragmenta y que crecen las distancias”, comentó.

Ante esta coyuntura, reivindicó el papel de la administración local. “Es imprescindible que, más allá de los colores políticos, esta trabaje para atender a las familias y representar sus necesidades de forma eficaz. Debemos incrementar los esfuerzos para escuchar a la ciudadanía, para dar voz a quienes encuentran mayores dificultades, para apoyar a los más frágiles”.

Lo que ha hecho avanzar a la sociedad española ha sido siempre el diálogo”

Para manifestar que “hoy debemos escuchar a las familias, a los autónomos, a nuestros mayores y, especialmente, a las mujeres en su lucha constante contra desigualdades aún presentes. Y debemos recordar que, a lo largo de todos estos años de democracia, lo que ha hecho avanzar a la sociedad española ha sido siempre el diálogo; diálogo frente a quienes querían enfrentarnos y alejarnos del objetivo común de que España siga mejorando y elevando su calidad de vida”.

El alcalde concluyó su discurso dando la enhorabuena a los homenajeados y con los habituales vivas a la Constitución, España y Chiclana. Tras ello, los asistentes a este acto pudieron disfrutar de la actuación musical de Caracolillo de Cádiz y Nono Reyes.