Chiclana rinde homenaje a Jaime Moll con una glorieta en Novo Sancti Petri

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró hoy la glorieta dedicada a Jaime Moll Triay, ubicada en Novo Sancti Petri, concretamente en el cruce entre la cañada de los Carabineros y la calle Octavio Augusto. En este acto, estuvieron presentes miembros del gobierno municipal, así como integrantes de la familia Moll, encabezados por su hijo Salvador Moll Lorca. Tras la inauguración, se desarrolló un acto en el hotel Valentín Sancti Petri & Centro de Convenciones.

José María Román declaró que este homenaje “es de justicia, porque fue el promotor e impulsor de Novo Sancti Petri, donde invirtió casi 300 millones de euros a finales de los años 80”. También reiteró el carácter sostenible de este proyecto, que permitió que apareciese una “nueva Chiclana y un nuevo contexto turístico para la provincia de Cádiz”.

Por su parte, Salvador Moll recordó que, en su primera visita a La Barrosa, hace 38 años, encontraron un terreno totalmente virgen y un Ayuntamiento dispuesto a apostar por el futuro. “Cuando mi padre vio la zona y la playa, tuvo claro que había que comprarlo todo. Su espíritu emprendedor fue el gancho para que el resto de cadenas hoteleras invirtieran en Chiclana”, dijo, para añadir que “fue un acierto” la creación de los campos de golf de la mano de Severiano Ballesteros. “Cada una de las partes que han tenido que ver en la construcción de Novo Sancti Petri ha contribuido a la creación del gran destino en el que se ha convertido hoy”, finalizó diciendo.

Jaime Moll Triay

Jaime Moill Triay fue un hotelero propietario del Grupo Moll, nacido en Menorca en el año 1924, aunque a muy temprana edad se traslada a Palma de Mallorca. En lo familiar, destacar que al inicio de su vida atraviesa ciertas necesidades materiales. Dada estas circunstancias, sólo pudo acceder a los estudios elementales. Además, quedó huérfano de padre a corta edad, por lo que tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su madre, viuda y a sus dos hermanos.

Creador de la cadena Royaltur y persona emprendedora y reconocida como uno de los pioneros en el sector turístico-hotelero, adquiere y urbaniza los terrenos, junto a su familia, para crear el mejor resort de España, el Complejo Turístico Novo Sancti Petri.

Fue insignia de oro de Sancti Petri otorgada por la Alcaldía-Presidencia en el año 2009.