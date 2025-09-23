Chiclana: la escultura del ibis eremita preside la rotonda de acceso a Novo Sancti Petri

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró ayer la escultura en homenaje al ibis eremita en la rotonda de entrada a Novo Sancti Petri, junto al hotel Vincci Costa Golf, en un acto en el que también participaron la primera teniente de alcalde, Ana González; los delegados de Turismo Sostenible y Bienestar Animal, Manuela Pérez y Guillermo Sierra; la secretaria general de la Delegación Territorial de Turismo, Marisa Real Prado, así como representantes de la Asociación Gaditana de Historia Natural y de colectivos sociales, económicos y culturales de Chiclana.

Hay que destacar que esta obra ha sido ejecutada por el artista Javier Ayarza Haro. En este sentido, indicar que cuenta con un presupuesto de 66.931,15 euros, financiada con cargo a la condición de Municipio Turístico de Andalucía.

José María Román señaló que es una continuación de aquella primera rotonda presidida por las espátulas en otra de las entradas a Novo Sancti Petri, de la dedicada a María Jiménez en forma de pavo real, de la rotonda del Atún en la carretera de las Lagunas o de la mosca en otra de las rotondas de Novo Sancti Petri. Además, hizo hincapié en la intención de generar en Chiclana un modelo auténtico de desarrollo sostenible, permanente en el tiempo, “y para ello es primordial poner en valor nuestra fauna”.

También mostró su satisfacción ante la realización de proyectos como este, dejando lo tradicional a un lado, para que las ciudades sean capaces de transformarse “y de darle valor a los diferentes elementos que integran el municipio, para avanzar, crecer y evolucionar”.

Por su parte, Javier Ayarza aseguró que se trata de un momento feliz y especial por lo que representa la escultura, “más de 20 años de trabajo de un equipo humano increíble”. Además, agradeció el trabajo de todas las personas que han formado parte del proyecto, así como al Ayuntamiento por contar con él para la realización de esta obra y por el compromiso del alcalde con el ámbito natural.

Es necesario recordar que la actuación del conjunto escultórico del ibis eremita se incluye dentro de los proyectos subvencionados con motivo de la condición de municipio turístico del año 2023. En este sentido, indicar que esta subvención anual correspondiente al 8 por ciento de la PATRICA para cuestiones como la mejora de la calidad de los espacios públicos de interés turístico-cultural; actuaciones para alcanzar la accesibilidad universal de los recursos turístico-culturales; actuaciones de recuperación y puesta en valor turístico de elementos del patrimonio cultural; creación y mejora de infraestructuras turísticas en espacios de interés turístico-cultural; actuaciones de mejora de la señalización turística en áreas y paisajes culturales; adaptación a las nuevas tecnologías de los recursos turístico-culturales; o implantación de rutas turísticas en áreas y paisajes culturales.

Así, en la convocatoria de 2023 a Chiclana le correspondía un total 339.764,15 euros, de los que 66.931,15 se destinaron para el conjunto escultórico del ibis eremita; 234.274,61 para la reurbanización de la Plaza de España con la escultura de la Mariposa Efímera; y 38.558,39 para la Ruta ‘Chiclana, Ciudad de la Música’, que incluye el Bulevar de la Música en el paseo marítimo de La Barrosa.

Ibis eremita

El ibis eremita es un ave que es habitual en Chiclana. Está en los campos de golf y su pico le permite entrar en los suelos húmedos para comer. Es una de las aves más raras y a la vez más graciosas y sociales del mundo.

Tienen un pico rojo en forma de media luna y su cara es calva. En la cabeza tienen unas plumas erizadas que les da un aspecto de indio norteamericano. El Ibis Eremita no alcanza los mil ejemplares en el mundo, localizándose en mayor número en la costa atlántica de Marruecos, por lo que está considerado en peligro crítico de extinción.