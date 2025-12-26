Chiclana retrasa al lunes su Cabalgata de la Estrella de Oriente

Ante la previsión de lluvia para este fin de semana, la Cabalgata de la Estrella de Oriente, prevista inicialmente para mañana sábado, se retrasará hasta el lunes 29 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, con salida en el Anfiteatro de la Alameda del Río y llegada en la Plaza Mayor. En este sentido, para no coincidir con la recogida de cartas del Cartero Real en el Atrio del Ayuntamiento, se modifica el final del recorrido, finalizando en el Plaza Mayor.

Así pues, el trayecto se iniciará en el Anfiteatro de la Alameda del Río, para continuar por las calles La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Larga y final en la Plaza Mayor.

Por otro lado, hay que recordar que esta tarde se inicia la recogida de cartas por parte del Cartero Real, a partir de las 18.00 horas, coincidiendo con la Chocolatada Popular con degustación de chocolate caliente y rosquillas en esa misma ubicación. Además, el domingo también continuará la recogida de cartas en el Atrio del Ayuntamiento, a partir de las 18.00 horas.

Ese mismo día a las 13.00 horas se inaugurará el Palacio de Oriente en la Casa de los Tenorio, en la calle García Gutiérrez, una iniciativa que pone en marcha la Hermandad del Amor.