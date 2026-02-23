Chiclana renueva su condición de 'Ciudad Amiga de la Infancia'

Chiclana ha renovado su compromiso como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’. Así lo ratifica el reconocimiento concedido por Unicef al Ayuntamiento, en un acto en el que el delegado municipal de Infancia, Francis Salado, recogió este nombramiento, siendo Chiclana uno de los 28 municipios de Andalucía que renueva galardón. Además, es la única localidad de la provincia, junto con Vejer de la Frontera, que ha renovado este reconocimiento.

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia pone en valor el compromiso de las entidades locales para mejorar sus políticas públicas desde un enfoque de derechos de la infancia, reconociendo el protagonismo de niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones. Por tanto, una Ciudad Amiga de la Infancia es aquella que, siendo consciente de sus problemáticas y áreas de mejora, trabaja para buscar soluciones, tanto a corto como a largo plazo, promoviendo los derechos y poniendo en el centro de sus decisiones a la infancia y la adolescencia.

Para ello, todas estas localidades han diseñado planes de infancia que dan respuesta a los retos locales en el camino de hacer realidad los derechos de niños, niñas y adolescentes que reconoce la Convención sobre los Derechos del niño (CDN).

Además, todas cuentan con espacios de participación reales donde escuchan sus propuestas, una acción que no solo es un derecho de la infancia, sino que enriquece la gestión política porque tiene en cuenta las opiniones, necesidades y soluciones identificadas por los propios destinatarios de esas políticas.

“En los últimos cuatro años hemos puesto en marcha iniciativas de participación para nuestros niños, niñas y adolescentes, que llegaron para sumarse a las que ya desarrollábamos y seguimos desarrollando desde el Ayuntamiento”, ha recordado Francis Salado, destacando que esta renovación es “la consecuencia del trabajo bien hecho y de los objetivos cumplidos”. La localidad de Chiclana pasó a formar parte de la red “Ciudad Amiga de la Infancia’ en 2021. Dos años más tarde, en 2023, se habían ejecutado el 92% de las acciones contempladas dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia planteado en su inicio.