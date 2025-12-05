Chiclana: El profesor Antonio Santandreu ofrece una conferencia sobre el patrimonio de la ciudad

Una conferencia impartida por el profesor Antonio Santandreu, muy vinculado a la enseñanza en la ciudad, abre hoy la programación del Ateneo de Chiclana de diciembre. En concreto, esta ponencia, que versará sobre el Patrimonio de Chiclana, se desarrollará en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal a las 18.30 horas.

La próxima cita de la entidad, será el sábado 13 y esta consistirá en un taller práctico para dar a conocer la Marcha Nórdica, una actividad física que consiste en andar con unos bastones diseñados para ello, optimizando el esfuerzo físico realizado en el movimiento del cuerpo al andar. Tendrá lugar en los alrededores del estadio de Huerta Mata, a partir de las 10.30 horas.

Cabe recordar que todas las propuestas incluidas en la programación del Ateneo son de entrada libre hasta completar aforo.