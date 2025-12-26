Chiclana: La Posada Real abre sus puertas hasta el próximo 5 de enero

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró hoy la Posada Real, que vuelve a abrir sus puertas en la Casa de los Moreno Cano, en la calle Larga 16. En este acto también estuvieron presentes miembros del gobierno municipal; el hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, Antonio Peralta; la vicepresidenta de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juani Verdugo, y parte de la Corte Real. Se trata de una iniciativa que pone en marcha la hermandad antes mencionada, con la colaboración de la Asociación de Reyes Magos y del Ayuntamiento.

En su recorrido, los visitantes podrán conocer el magnífico Comedor Real, la Recepción Real, el despacho del Cartero Real y las habitaciones de la Corte Real.

Así pues, la morada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de enero, se convertirá en un lugar ‘donde empieza la magia’, y en el que los niños y niñas podrán conocer por primera vez o volver a visitar el lugar donde se hospedan sus Majestades los Reyes Magos de Oriente durante su estancia en Chiclana. Cabe señalar que este espacio permanecerá abierto todos los días en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas, excepto el día 1 de enero, que estará cerrado, y los días 31 de diciembre y 5 de enero, que solo abrirá en horario de mañana.

“Agradecer a la familia Moreno Cano y a la Hermandad de La Soledad su aportación para que hoy podamos inaugurar la Posada Real en la calle Larga, así como la colaboración de la Asociación de Reyes Magos”, declaró el alcalde, quien subrayó que “todos los peques de Chiclana ya pueden conocer la casa donde descansan Sus Majestades los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real. Se trata de un sitio muy bonito, donde la ciudadanía puede echar un buen ratito”.

Por su parte, Antonio Peralta recordó que “ya son nueve los años que llevamos abriendo las puertas de la Posada Real para disfrute de pequeños y mayores”. Y agradeció al Ayuntamiento, a la Asociación de Reyes Magos, a la familia Moreno Cano y a Jesús Romero su colaboración para que esta actividad sea posible. Y, por supuesto, apuntó “a los hermanos de La Soledad por su trabajo para que todo esto sea una realidad”.

Asimismo, Juani Verdugo afirmó que, “para nosotros, es un placer poder colaborar con la Hermandad en esta Posada Real, que esperemos se llene de niños y niñas durante estos días”, y añadió que “lo mismo los pequeños se pueden encontrar la sorpresa de que se vean a los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real aquí”.

Finalmente, María Parrado, quien encarnará a la Estrella de Oriente, desveló que “vengo todos los años a la Posada Real y para mí y mi familia ya es tradición venir. Pero llegar hoy y ver mi cuartito me hace especial ilusión”, para confesar que “la Corte Real y la Asociación de Reyes Magos es mi nueva familia y vamos a disfrutar muchísimo de estas Navidades tan especiales”.