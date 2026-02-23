Chiclana: El Pleno vuelve a aprobar que se inste a la Junta a que cumpla el convenio del ciclo integral del agua

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó hoy por unanimidad la propuesta presentada por los grupos municipales de PP y Vox sobre el ciclo integral del agua, con la inclusión de la enmienda presentada por el grupo municipal de PSOE, a través del cual se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir el convenio rubricado en 2005 o, en su caso, a la firma de uno nuevo para completar las obras necesarias, entre ellas, las previstas en Pago del Humo y El Marquesado.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, explicó pormenorizadamente las distintas actuaciones y encuentros que se han llevado a cabo en este proceso. “Según los informes de la Secretaría General, Urbanismo y Chiclana Natural, el convenio está en vigor, aunque el secretario general de Agua, Ramiro Angulo, nos dijese el pasado año que no y que la Junta de Andalucía solo se va a dedicar a las depuradoras. Por cierto, unas depuradoras que durante varios años contaban con partida presupuestaria en las cuentas del Gobierno andaluz, pero que en el último presupuesto no le dedica un solo euro”, comentó José María Román.

“Todo el mundo pudo comprobar que se ejecutaron grandes actuaciones en la zona de la Rana Verde antes de 2010 y que, con la llegada de la crisis económica, todo se paralizó. Así, hubo un paréntesis entre 2011 y 2017, cinco de esos años gobernados por el PP en el Ayuntamiento de Chiclana, y se retomó el tema aún durante el gobierno de Susana Díaz en la Junta, cuando le enviamos una primera carta solicitando que continuaran los trabajos previstos”, detalló el regidor chiclanero, quien agregó que “lo mismo se hizo en 2020, ya con el PP en la Junta, y se nos respondió que se aconsejaba un nuevo convenio y, tras la aprobación de un acuerdo en mayo de 2024, aunque la respuesta no llegó hasta 2025 cuando el señor Angulo nos dijo que el convenio no estaba en vigor. Por tanto, lo hemos reclamado, tanto al PSOE como al PP en el Gobierno andaluz”.

Por otro lado, el alcalde quiso dejar claro que la conexión de los servicios de agua y alcantarillado por parte de los vecinos “no puede ser gratis, como han prometido partidos como el PVRE y ahora hace Vox. Tenemos 1.100 viviendas con los servicios a pie de parcela y que pueden obtener dichos servicios a través del AFO directo, además de otras que deberán hacer a través de planes especiales, para lo cual se han aprobado ordenanzas sobre el pago y los fraccionamientos previstos para poder costearlo en un máximo de diez años” e insistió en que “el Ayuntamiento no puede pagarlo”. Posteriormente dijo: “Si alguien de PP o Vox dice que se pueden conectar de forma gratuita o más económica, le doy la Delegación de Urbanismo”.

Finalmente, afirmó que “hoy se aprueba por tercera vez instar a la Junta de Andalucía que ejecuten estas obras, pero para ello hay que tener voluntad política”.

Por otra parte, la portavoz del PP, Ascensión Hita puso sobre la mesa “la posibilidad de recurrir a un canon de mejora recogido en el propio convenio de 2005. Esa puede ser una vía de solución aparte de hacer un nuevo convenio”. También planteó destinar fondos europeos a infraestructuras hídricas y defendió “que se agilicen todos los trámites para agilizar las obras del Torno y La Barrosa” y tender la mano a la Junta de Andalucía para avanzar en un nuevo convenio que aporte seguridad jurídica.

Por otro lado, el grupo municipal Vox celebró que que gracias a su iniciativa se celebrara este Pleno extraordinario para conocer los detalles y la realidad del convenio que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía rubricaron en 2025.

Su portavoz, Manuel Vela, aseguró que “Ayuntamiento y Junta deben entenderse por el bien de Chiclana. Es lo responsable, es la única manera. Aunque el hecho de que José María Román no se comunicara con esta entre 2005 y 2020 para avanzar en el actual convenio no nos hace albergar muchas esperanzas”.

Asimismo, manifestó que “es nuestro deber fiscalizar la labor del gobierno local y garantizar que se den explicaciones sobre todo aquello que afecte al bienestar de las familias de Chiclana. Y el ciclo integral del agua es sin duda uno de estos asuntos de ciudad"