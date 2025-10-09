Chiclana participa en la V Convención de Turespaña sobre las tendencias futuras del turismo

La delegada municipal de Fomento y Turismo Sostenible, Manuela Pérez, ha participado esta semana en la V Convención del Instituto de Turismo de España (Turespaña), que se celebra en Cáceres bajo el lema ‘Experiencias que transforman: construyendo el mejor turismo’.

“Esta es una de las citas más relevantes para el sector”, explicó Manuela Pérez, quien resaltó que “se trata de un evento en el que Chiclana no puede faltar, siendo el tercer destino más cotizado del país. Tenemos que estar aquí, donde se diseña el futuro y donde coinciden los principales actores que hacen evolucionar el turismo”.

Hay que destacar que en la convención se presentaron análisis y tendencias de los principales mercados internacionales, así como las líneas de trabajo de Turespaña para 2026. Chiclana ha mostrado interés por los que afectan a sus principales clientes foráneos: Alemania, Reino Unido y Francia, así como la de aquellos en los que aspira a ganar cuota de mercado: los países nórdicos. En total, se abordaron 22 ponencias, mesas de debate, ejemplos de buenas prácticas de otros destinos turísticos y reuniones técnicas con las distintas áreas de Turespaña.

El fomento de la innovación, la aplicación de la inteligencia artificial y el papel de los destinos en la generación de experiencias auténticas y sostenibles también estuvieron en la agenda.

La convención estuvo dirigida a organismos de promoción turística, administraciones públicas, asociaciones sectoriales, empresas turísticas, universidades y expertos del sector, tanto nacionales como internacionales. En total, unos 500 profesionales participaron en este evento que concluyó hoy en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres.

El encuentro organizado por Turespaña, en colaboración con la Junta de Extremadura, también sirvió para tratar las líneas generales de la estrategia España Turismo 2030 que impulsa el Ministerio de Industria y Turismo.