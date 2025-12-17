Chiclana: Nueva Luz pone en marcha la Campaña de Navidad ‘Dialogar en familia para prevenir las adicciones’

Los delegados de Servicios Sociales y Salud, Francis Salado y Guillermo Sierra, participaron hoy en el desayuno navideño y presentación de la Campaña de Navidad, que cada año organiza la Coordinadora Antidroga Nueva Luz. Un acto que se ha desarrollado en la sede de la AVV Fernando Quiñones, en la barriada de La Carabina.

En esta ocasión, el lema de la campaña es ‘Dialogar en familia para prevenir las adicciones’, que estará impreso en los calendarios y las agendas que presentará la entidad de cara al año 2026 para que esté en todos los hogares.

Con esta iniciativa, Nueva Luz continúa su labor de difusión para que quienes lo necesiten puedan solicitar ayuda, de ahí que en esta ocasión se haya elegido la zona de La Carabina.

“Un año más, acompañamos a Nueva Luz en este evento, que desde el Ayuntamiento de Chiclana apoyamos con todas nuestras fuerzas. Se trata de luchar contra las adicciones, sobre todo, entre los más jóvenes”, declaró Guillermo Sierra.

Por su parte, Paqui Guerrero agradeció a la AVV Fernando Quiñones “que nos haya cedido el local para presentar la campaña de Navidad” y subrayó que “la prevención hay que hacerla en todas las barriadas, de ahí que cada año vayamos a las distintas asociaciones vecinales”. Asimismo, añadió que considera que “la familia es el punto principal donde tenemos que formarnos y hablar, de ahí el lema de este año”, para finalizar poniendo de relieve “la colaboración siempre de nuestro Ayuntamiento en las acciones que llevamos a cabo durante todo el año”.