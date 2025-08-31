Paqui Guerrero: "Los jóvenes empiezan a consumir drogas a edades cada vez más tempranas"

El de Paqui Guerrero Carrillo es un nombre que en Chiclana está irremediablemente ligado a la lucha contra la droga. Más concretamente a combatir y prevenir las adicciones. Esta mujer valiente y querida lleva más de 25 años presidiendo la Coordinadora Antidrogas Nueva Luz y es una de las voces que mejor conoce la problemática que conlleva el narcotráfico. Insignia de oro de la ciudad, su trabajo sin descanso por dar visibilidad a este asunto le ha llevado a presidir la Federación Andaluza Redes, desde donde impulsa y exige medidas que ayuden a acabar con esta lacra, como la declaración del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad.

Pregunta.–Con una extensa trayectoria en la lucha contra la droga en la ciudad, ¿qué siente cuando ve las imágenes de las narcolanchas por el caño de Sancti Petri?

Respuesta.–Una impotencia total. A pesar del gran trabajo que realizan los agentes de las fuerzas de seguridad, las mafias cada vez tienen más dinero y más medios, y cada vez hay más droga. Sin embargo, no nos rendimos, seguiremos trabajando en la prevención, con menores, con colectivos...

P.–¿Y cómo afrontar este problema?

R.–En este caso, voy a hablar como presidenta de la Federación Andaluza Redes y recordar que estamos desde hace tiempo solicitando que se declare la zona del Campo de Gibraltar de Especial Singularidad, que contempla una serie de medidas para luchar contra esta lacra.

Y es que esta situación no se acaba ni con 1.000 policías, ni con 2.000 ni con 3.000. Se pone fin con medidas sociales, con trabajo, con becas, con industrias... Tenemos que implementar actuaciones para que los chavales no estén en paro y se encuentren a merced de la droga. Pero, sin voluntad política no es posible. Y hablo de todos los estamentos: Junta de Andalucía, Gobierno español, Comunidad Europea y ayuntamientos. Necesitamos la cooperación de todos. Repito, no se trata de poner en marcha medidas policiales, se necesitan medidas sociales, medidas de otro tipo.

Y pongo como ejemplo que, en el Campo de Gibraltar, hay niños que celebran su cumpleaños con una tarta en forma de narcolancha. Por tanto, es una cuestión de educación. Si a esos menores no los educamos en valores, el problema seguirá.

Necesitamos también un juzgado especializado e incentivar la carrera de los funcionarios que prestan sus servicios allí y que se están jugando la vida todos los días.

R.–¿Cree que actualmente la sociedad mira con cierta permisividad la droga?

R.–Hay muy baja percepción del riesgo que supone. Y así lo comentamos, recientemente, en una reunión que mantuvimos con el fiscal jefe. Quizás se debe a que los hijos de hoy son de padres que vivieron la época dorada del cannabis. Algunos lo consideran un tonteo, no una droga como tal, no son consciente del peligro que conlleva. Es muy, muy aditivo y viene muy adulterado. Actualmente, está causando estragos. A esto se suma, como ya sabemos, que este es el primer escalón para acceder a otros tipos de drogas.

Nueva Luz ha organizado muchos años la Carrera Popular Playa de La Barrosa.

P.–¿Cómo ve el panorama actual en Chiclana?

R.–Similar a otros municipios. Cuando nos reunimos las asociaciones andaluzas siempre nos quejamos amargamente de que la droga y el menudeo siguen ahí, en todas partes.

Los chavales están empezando a consumir droga a edades cada vez más tempranas. Y los padres no quieren ver, porque es muy duro comprobar que tu hijo está consumiendo. Nos ponemos un velo en los ojos, pero sabemos que el problema está ahí, porque a una madre no la engaña nadie.

No hay que olvidar que la familia es el primer punto de prevención. ¡Vamos a estar pendientes de nuestros hijos!

P.–Ha emprendido usted una lucha titánica contra los vapers.

R.–No somos conscientes del peligro que conlleva un vaper. Se están comprando con total naturalidad a menores cuando por ley son para mayores de 18 años. También es una puerta a otras drogas y, además, puede estar adulterado. Hace un tiempo, unas madres se pusieron en contacto con la asociación, porque en varios institutos se habían dado casos de niños mareados, como consecuencia de vapers adulterados con determinadas sustancias. De inmediato, dimos parte a la Guardia Civil, que enseguida tomaron medidas.

En este sentido, quisiera agradecer la labor que realiza en Chiclana, siempre al pie del cañón, siempre colaborando con Nueva Luz.

Por otro lado, quisiera reiterar las nefastas consecuencias que lleva el uso de vapers. En especial, queremos que este mensaje llegue a los padres.

P.–Nueva Luz pone en marcha otras acciones relacionadas con la prevención ¿verdad?

R.–En los institutos estamos constantemente haciendo campañas, que son muy bien recibidas por el profesorado, porque nuestra principal labor es la prevención, intentar que los chavales no empiecen a consumir droga.

R.En este mismo sentido, también trabajamos, además de con Radio Chiclana, con otros medios de comunicación, con la Guardia Civil y con asociaciones, como Ermita Santa Ana, San José de la Arenal, Fernando Quiñones y Rafael Alberti. Y es que creemos que estas son el termómetro de la situación que hay en un barrio. Los actos del desayuno navideño y la presentación de almanaque los hacemos cada año en una entidad.

Necesitamos que los vecinos nos conozcan, que nos llamen, que sepan quiénes somos, dónde estamos, porque con que solo un joven no consuma o deje de consumir todo este trabajo habrá merecido la pena.

Me gustaría nombrar una campaña que ponemos en marcha en septiembre y que llevaremos a los centros de mayores, que se llama ‘Escuela de abuelos y abuelas preocupados por la droga’. Y es que la sociedad ha cambiado mucho. Son ellos quienes están educando a los jóvenes, por lo que tenemos que ponerlos al día en este tema. Además, tienen muchas ganas de saber, tienen muchas ganas de aprender.

Paqui Guerrero, con algunas de las integrantes de su equipo de trabajo.

P.–¿Trabajan más aspectos?

R.–Por supuesto, nos preocupa la violencia en las redes sociales y el acceso a la pornografía de los menores. Muchos conocen el sexo a través de la violencia, por lo que seguramente no vivirán una sexualidad plena, sana. Desgraciadamente, son muy pocos los padres que activan el pin parental.

P.–En 2003, fue elegida presidenta de la Federación Andaluza Redes, ¿cuál es su papel?

–Soy una presidenta bastante activa, con una junta directiva de mucha altura y muy preparada. Consensúo todos los temas con mis compañeros y me gusta que asistamos a las reuniones con instituciones, más que nada para que se sepa que estamos ahí, para que se nos escuche. También creo mucho en la formación. Constantemente, nos estamos formando en nuevas drogas, nuevas adicciones, nuevas sustancias. En Redes somos 35 asociaciones que trabajamos desde la prevención hasta la rehabilitación y, para ello, contamos con un centro y un gabinete jurídico.

P.–Volviendo a Nueva Luz, ¿cómo se organizan?

–Normalmente, diseñamos un plan de trabajo con las campañas a realizar, pero muchas veces lo tenemos que cambiar, pues las alertas sociales marcan la agenda, como nos pasó con la burundanga o ciertas drogas.

Sí organizamos actividades con motivo del Día Mundial sin Tabaco o el Día Mundial del Sida, por ejemplo. En este último caso, nos vamos a Gerasa a pasar una jornada de convivencia con los enfermos que residen allí y que son los grandes olvidados. Tenemos también prevista una campaña en institutos sobre el óxido nitroso, el gas de la risa, que está provocando gran preocupación, al igual que ocurre con el karbuki o droga de los pobres, elaborada a base de hachís y Rivotril, un medicamento. Resulta muy barata y, por tanto, de fácil de consumo.