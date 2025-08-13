Chiclana: Nueva Gadeira recibe casi 1.200 visitantes en julio

Un total de 1.162 personas visitaron el espacio arqueológico Nueva Gadeira, centro de interpretación del yacimiento del Cerro del Castillo, durante el pasado mes de julio. Una elevada cifra, que supone una de las más destacadas desde su inauguración en noviembre del año 2023 y que pone de relieve el interés que despierta, no solo entre la población chiclanera, sino de otros puntos de la provincia y del resto del país. “Así, vemos la buena acogida de este espacio arqueológico de gran valor para entender la historia de Chiclana y del pasado fenicio-púnico de la Bahía gaditana y su conexión internacional”, indicó la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez.

En torno al 40 por ciento de sus visitantes fue vecinos y vecinas de la propia ciudad de Chiclana, quienes poco a poco van conociendo este espacio que les permite tener una nueva visión de la historia de la localidad. No obstante, hubo una importante afluencia de personas no solo del resto de la provincia de Cádiz o Andalucía, sino de España, así como visitantes de otros países.

En concreto, de las 1.162 personas que visitaron Nueva Gadeira en este último mes, 442 son de Chiclana, 112 de otros municipios de la provincia de Cádiz, 155 del resto de provincias de Andalucía, 350 de otras comunidades autónomas y 103 de otros países.

Hay que recordar que la entrada es totalmente gratuita, estando abierto de martes a viernes en horario de mañana y tarde y los fines de semana en horario de mañana. Se pueden concertar visitas guidas igualmente de manera gratuita, bien al teléfono 672336800 o al correo electrónico contacto@nuevagadeira.es.