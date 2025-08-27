Chiclana Norte solicita una reunión a la Junta para avanzar en la dotación de los servicios básicos en el diseminado

La Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte ha solicitado una reunión al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, con el objetivo “de poder continuar avanzando en los trabajos para la dotación de los servicios básicos en la zona del diseminado de Chiclana”, según ha informado dicha entidad en una nota de prensa. Esta petición se ha realizado mediante una carta, en la que se explica la situación y los motivos de esta, escrito que también ha sido remitido al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco José Moreno.

“Queremos que se desbloquee la situación en la nos encontramos en estos momentos”, señala el presidente de la entidad, José María Palomino, quien explica en el comunicado que “estamos trabajando para la obtención de los servicios básicos de agua y alcantarillado, a través de los Planes Especiales y AFO, de cara a mejorar la calidad de vida de las miles de familias que aún carecemos de estos en el municipio”.

En el comunicado, la entidad explica que “el problema radica en que para poder llevar a cabo estos procesos es fundamental que desde la Junta de Andalucía se instalen los sistemas generales que se acordó en un convenio firmado con el Ayuntamiento de Chiclana en abril de 2005, puesto que solo se han colocado en la zona de la Rana Verde, quedando pendiente otros ámbitos como Pago del Humo y Chiclana Norte”.

José María Palomino también recuerda que la anterior consejera de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo Díaz, se reunió con los vecinos y vecinas del diseminado de los Puentes de Jaén y con su alcalde, Agustín González, en abril de 2024. “Reunión a la que dio continuidad la firma de un convenio para que la Junta de Andalucía financiara las estructuras de los sistemas generales y poder conseguir los servicios básicos en sus viviendas a través de los Planes Especiales”, para añadir que, “desde esta Federación de Asociaciones de Vecinos, entendemos que si se puede hacer en Jaén con un nuevo convenio, también se puede ejecutar lo previsto en Chiclana con el ya firmado en el año 2005 que aún sigue vigente para el diseminado de Pago del Humo y Chiclana Norte”.

Por último, termina diciendo que “queremos que en esta reunión que solicitamos al consejero esté también presente el alcalde de Chiclana, José María Román, con el objetivo de poder desbloquear la situación y que los vecinos y vecinas de las zonas del diseminado podamos tener agua potable y alcantarillado en nuestras viviendas, según consta en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), a través de los Planes Especiales”.