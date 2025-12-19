Chiclana Norte pide a Diputación que incluya en sus cuentas una partida para la carretera de El Marquesado

La Federación de AAVV Chiclana Norte ha pedido a la Diputación de Cádiz que incluya en el presupuesto de 2026 “una partida económica para solucionar el grave problema de las deficiencias que sufre la carretera de El Marquesado”. Esta solicitud la realiza la entidad tras las intervenciones en el pasado Pleno de la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez del Junco, y el diputado provincial de Carreteras, Javier Bello, donde “se comprometieron a trabajar con el Ayuntamiento de Chiclana en un convenio, a través del cual se cedería la totalidad de la vía en el tramo de Chiclana al Consistorio y, además, se le concedería una subvención para poder instalar farolas, mejorar la calzada y ejecutar cuántas acciones fueran necesarias para incrementar la seguridad de las personas, tanto conductores como ciclistas y peatones”, asegura.

Unas afirmaciones, señala la nota de prensa, “que recibimos con alegría, pero que esperemos no se queden ahí. Por eso, reclamamos a la Diputación Provincial que dicho compromiso sea rubricado por escrito en el presupuesto de 2026”. Para continuar diciendo que “confiamos en que las palabras no se las llevará el viento y 2026 sea el año del cambio de la carretera de El Marquesado desde el puente de la Autovía”.

Este compromiso surgió después de la intervención de la representante de la AVV Norte María Ángeles Noval Toimil en el turno palabra de la ciudadanía de la última sesión plenaria, en la que reclamó en nombre de los vecinos de la zona actuar de forma urgente en esta vía, “con el fin de evitar las escenas de personas andando a oscuras, hacer frente a la falta de mantenimiento y a la peligrosidad de una vía sin arcén y con cunetas”. Además, añadió que en estos días “cuenta con un elevado uso, debido a que muchos vehículos se desvían por este trazado, debido a las obras en el Nudo de Tres Caminos”.

La asociación reiteró que “creemos que es el momento de que Diputación demuestre su compromiso público con los vecinos y vecinas de El Marquesado y refleje en sus cuentas del próximo año su intención de mejorar la vía”.

Por otro lado, recordó que el Consistorio ya está interviniendo “en el tramo de carretera hasta la Venta Pololo, donde recientemente se ha instalado alumbrado público y se está trabajando en una gran glorieta, en la intersección con la carretera de Los Barrancos, además de delimitar el espacio para vehículos y peatones”.