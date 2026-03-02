Chiclana Natural inicia la implatación de más de medio millar de contenedores marrones

El Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural han dado luz verde al periodo de implantación del nuevo contenedor marrón, destinado a la recogida de la fracción orgánica de los residuos que se generan en la ciudad y que, de manera progresiva, se irá instalando en todo el término municipal. Así, se colocarán un total de 544 unidades, que se sumarán al resto de depósitos de recogida selectiva (azul, amarillo y verde) que se encuentran en servicio.

Se trata de un proceso que estará acompañado de una completa campaña informativa destinada a dar a conocer a los vecinos y vecinas de Chiclana este formato, cuya puesta en marcha está recogida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que recoge que los municipios deben implantar un sistema recogida separada para los biorresiduos de origen doméstico.

Roberto Palmero, vicepresidente de Chiclana Natural y delegado de Medio Ambiente, indicó que “hoy es un día muy importante para nuestra ciudad. Se puede decir que completamos la familia de contenedores de recogida selectiva de residuos con el inicio de la implantación de este contenedor marrón u orgánico, en el que vamos a poder depositar restos de comida, restos orgánicos o papel de cocina manchado y que cumple una función muy importante, pues, si se utiliza de manera responsable, con todo lo que se deposite vamos a generar compost y biogás que después utilizaremos en nuestros servicios públicos, como es el caso del servicio de jardinería, con lo cual se reciclaría el cien por cien de lo que aquí se deposite, al igual que ocurre, por ejemplo, con el vidrio”.

Comienza así -prosiguió diciendo Roberto Palmero-, “una nueva etapa en el ámbito del reciclaje y pedimos la gente que se informe y que sea respetuosa con el uso de este contenedor que permite a Chiclana ser, una vez más, pionera en la Bahía de Cádiz en cuanto a la recogida y separación de las diferentes fracciones de los residuos”.

Asimismo, el delegado explicó que “el proceso de implantación va a comenzar hoy mismo y se prolongará durante dos o tres meses, dependiendo de la climatología y de los diferentes eventos que, como es el caso de la Semana Santa, tendrán lugar en la ciudad. Una vez que lleguemos al diseminado, anunciaremos también algunas nuevas medidas, porque el contenedor marrón va a tener un papel muy importante aquí, donde serán mucho más grandes y van a permitir que se depositen los restos vegetales”.

La separación selectiva de lo residuos orgánicos, que representan más del 40 por ciento de la bolsa de la basura que generan los hogares, hace posible reducir el volumen de desperdicios que son llevados al vertedero, permitiendo su reutilización para producir compost, abono natural que es destinado a la agricultura y la jardinería, así como generar biogás a través de la descomposición de la materia.

Así, el contenedor marrón está destinado al depósito de restos de frutas y verduras, restos de pan y comida en general, restos de papel de cocina manchado, restos de carne y pescado, cáscaras de huevo, restos de café e infusiones (no cápsulas) y pequeños restos de jardinería. Asimismo, queda completamente prohibido depositar otro tipo de residuos dentro de este contenedor, pues supondría la contaminación de su contenido, quedando inutilizable para su aprovechamiento.

No obstante, para reforzar este objetivo, estos depósitos cuentan con un sistema de apertura de seguridad, de manera que, para hacer uso de ellos, las personas usuarias deberán contar una tarjeta magnética que hace posible la apertura de la tapa. Una vez en él los restos, la tapa debe bajarse nuevamente y asegurar el cierre. Exceptuando los pequeños restos de jardinería, el material orgánico destinado al contenedor marrón deberá reciclarse en bolsas de compostaje.

Campaña informativa

Para que toda esta información llegue a la ciudadanía, Chiclana Natural ha confeccionado una amplia campaña informativa. Así, ademásdel envío de una carta a todos los hogares, se han establecido una serie de puntos informativos a pie de calle donde los vecinos y vecinas podrá dirigirse para conocer de primera mano el funcionamiento de este nuevo servicio, aclarar sus dudas y recoger, de manera gratuita, su kit de reciclaje, compuesto por un cubo doméstico, un paquete de bolsas compostables y la tarjeta electrónica.

Igualmente, las personas usuarias podrán descargarse una aplicación móvil que permite la apertura del contenedor. Toda la información se encuentra disponible en www.chiclannatural.com/contendor-marrón.

El punto informativo itinerante estará presente en diferentes zonas de la ciudad durante los meses de marzo y abril (excepto en Semana Santa), siempre de 9.00 a 13.00 horas: los martes en el Centro Comercial Huerta del Rosario; los miércoles, en Fuente Amarga (junto a Mercadona), y los jueves, viernes y sábado, en la Plaza de las Bodegas.

Asimismo, se han establecido los siguientes puntos informativos fijos: Centro de Iniciativas Juveniles Box, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.30 horas; Chiclana Natural, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas, y Urbaser (Pelagatos), de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de lunes a jueves de 15.30 a 17.30 horas.