Chiclana Natural contará con un presupuesto superior a los 50 millones de euros en 2026

El consejo de administración de Chiclana Natural aprobó esta semana el presupuesto de la empresa municipal para el próximo año 2026, que asciende a un total de 46.471.272 euros. Así lo anunció en rueda de prensa el vicepresidente de Chiclana Natural y delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, que explicó que se trata de unas cuentas que, a efectos prácticos, se verán incrementadas en unos 12 millones de euros destinados a inversiones, cuantía procedente de fondos europeos, el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y el propio presupuesto general del Ayuntamiento de Chiclana.

Roberto Palmero puso de manifiesto que “el presupuesto sigue incrementándose, porque Chiclana está en continuo crecimiento y debe contar con el músculo necesario para afrontar todos los retos”. En este sentido, se refirió a los cuatro grandes desafíos que afronta la empresa pública, “siendo el primero: adaptarnos a la nueva ley de residuos, de la que venimos hablando mucho últimamente, sobre todo de los cambios que estamos introduciendo y que vamos a seguir implantando para una mejor prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en todo el municipio”.

“La lucha contra la sequía -prosiguió- es otro de los retos que tenemos por delante. A ello debemos unir la optimización de los servicios que presta Chiclana Natural, algo que viene ligado a la digitalización que estamos desarrollando en prácticamente todos los procesos internos y externos, así como de funcionamiento de las redes”.

Por último, Palmero mencionó la puesta en marcha del Plan de Arbolado, “del que venimos hablando desde hace tiempo, que está ultimándose y que suma dos millones de euros más de inversión, en este caso, integrados en el presupuesto municipal”. Asimismo, durante su intervención, puso de relevancia llas inversiones en Educación Ambiental y en la labor de transversalidad que la empresa pública desarrolla con otras delegaciones municipales.

En el apartado de inversiones, Roberto Palmero detalló que Chiclana Natural contempla “unas inversiones de unos 4,6 millones de euros destinados al cambio de redes, la eliminación de tuberías de fibrocemento, cuestiones de inundabilidad, saneamiento, obras pendientes o ampliación de redes hidráulicas. Esta cuantía se complementará con otros 4 millones de euros vinculados al PERTE, del que este año esperamos tener ejecutado casi el 80 por ciento y que va a revertir en la modernización de las redes, en nuevas estaciones meteorológicas, en la modernización de las depuradoras y en un largo etcétera de actuaciones que iremos detallando a lo largo del año”.

El responsable municipal manifestó que “hablamos de más de 8 millones de euros, a los que hay que sumar los dos millones del Plan de Arbolado mencionado anteriormente y a la espera, además, de alrededor de 3 millones de euros que tenemos pendientes de inversión por parte del Consorcio de Aguas, relativos al convenio para la construcción de los nuevos depósitos y ligados, también, a la modernización de la tubería general de abastecimiento de agua que no solo surte a Chiclana, sino también a municipios vecinos como Vejer, Barbate y Conil. Todo ello suma en total unos 12 millones en inversiones que queremos ejecutar”.

Por último, denunció que “seguimos echando en falta la colaboración de otras administraciones, por ejemplo, de la Diputación, que tiene muchas competencias en medio ambiente, como la limpieza de cauces y arroyos o la mejora de algunas de las carreteras de nuestra ciudad, y cuya colaboración está siendo nula”. Pero, sobre todo, dijo, “echamos en falta a la Junta de Andalucía y la aplicación del famoso convenio de los sistemas generales, que, como ya ha comentado el alcalde en más de una ocasión, esta le ha trasladado que no va a invertir ni un solo euros. A esto hay que sumar la ausencia de inversiones en las depuradoras, que asciende a unos 40 millones de euros para unos proyectos que están redactados y que son urgentes y muy necesarios para Chiclana”.