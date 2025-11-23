Chiclana: Myriam Martínez Cordero: “El amor es un asunto central en la literatura de todos los tiempos”

Recientemente, Chiclana acogía la presentación de ‘Las 10 Camelias Románticas’, una antología que reúne trabajos de autoras de diferentes procedencias, surgida del Club Mapea. Entre esas voces se encuentra la escritora chiclanera de origen canario Myriam Martínez Cordero. En esta entrevista, habla del reto de escribir en colectivo, del lugar del amor en la literatura actual y de sus próximos proyectos.

Pregunta.–¿Qué vamos a encontrar en esta antología?

Respuesta.–El libro reúne diez relatos de amor, diez historias dispares con un hilo conductor que las engarza: una fecha, el 7 de septiembre, que une los destinos y cambia las vidas de los personajes de cada relato.

P.–¿Cómo surgió el proyecto?

R.–Las autoras formábamos parte del Club Mapea para escritores, conectado a la Comunidad Mapea, ambos, espacios de encuentro creados por Roger Domingo, editor del grupo Planeta. Los casi 800 miembros interesados en conocer más del oficio de escribir participamos en sus diferentes formaciones y algunos nos hemos unido en proyectos colectivos como el que nos ocupa.

P.–¿Cómo fue el trabajo colectivo?

R.–Según el escritor A. Bolinches: “Nadie sabe tanto como todos juntos”. Personas que no se conocían, con orígenes, vidas y competencias distintas, tuvimos que colaborar para entregar un manuscrito a una editorial en tiempo y forma y sin garantías de aceptación. No fue fácil. Por suerte, contamos con la guía de Angélica León, camelia, autora de la novela romántica ‘Amanda’ y directora de este proyecto.

P.–¿Qué significa para usted formar parte de esta obra?

R.–Estoy agradecida por la oportunidad a ‘Santa Regina’. Sin duda, mis compañeras me han mejorado con sus aportaciones y estoy satisfecha de defender una labor de conjunto, que me ha enseñado que la escritura que gusta mucho a algunos, a otros les parece mala, y viceversa. Como dice una buena amiga: “Cualquier libro colectivo se parece a una caja surtida de bombones, puede que el de moka no guste un ápice, pero ahí están el de praliné y el de chile picante para poder compensarlo”.

P.–Háblenos de su relato.

R.–En ‘Santa Regina y el viento’, la vida de cuatro personajes se entrecruzan en la primera mitad del S. III d.C. Todos aman, aunque de muy distinta manera. A mi juicio, sus formas de querer son profundamente románticas, aunque algunas se ajusten más que otras a los cánones de la romántica contemporánea.

R.Encontraremos ese amor idealizado, por conquistador, del bárbaro Cynric; el amor guerrero, entregado y conveniente de Olibrio, un fiero romano insensato; el enfoque de Regina, una mujer frágil que persigue la pureza y, finalmente, el amor del viento…, una alegoría al que pudiera ser el gran amor de cualquiera de nuestras vidas.

P.–Profesionalmente se dedica a otro sector, ¿cuándo empezó a escribir y qué la motivó?

R.–Estudié Ciencias Económicas y un sinfín de formaciones complementarias posteriores. Trabajo en el sector financiero y supongo que me decidí a publicar en un intento de compensar la rigidez de mi profesión.

P.–¿Piensa que en estos tiempos que corren el amor es un buen tema para la literatura?

R.–El amor es un asunto central en la literatura de todos los tiempos. Los conflictos, dolores, deseos, pasiones y esperanzas del amor en los libros han hecho y harán inmortales a numerosos personajes de ficción. El del corazón es un tema indisoluble de la condición humana, que es de lo que en realidad escribimos; así que, sí, el amor no pasa nunca ni se lo llevará el viento de Margaret Mitchell.

P.–¿Qué papel cree que tiene la literatura romántica hoy?

R.–Las estanterías de las librerías están plagadas de obras de romántica contemporánea: dos almas se conocen, se genera un conflicto y se acaba con un final, digamos, feliz.

R.Alice Kellen, Elísabet Benavent o Megan Maxwell podrían haber desplazado, a mi pesar, a las hermanas Bronte, Jane Austen, Bécquer o Goethe, en cuyas obras aún se permitía el drama como punto final.

R.Lo cierto es que las historias románticas de hoy entretienen y las lideran mujeres, aunque haya hombres destacados en el género, como el francés, Marc Levy, el italiano, Federico Moccia, y el español, Pepe de la Rosa.

P.–¿Y qué valor tiene que se escriba desde una mirada femenina y actual?

R.–En ‘Las 10 camelias románticas’ somos 10 mujeres y ningún hombre. Siempre nos preguntan por esta carencia. La voz femenina es solo eso, la predominante, aún queda esa absurda línea entre sexos para según qué temas. A mi juicio, la mirada masculina resulta tan apreciativa como cualquier otra para este género, que se encuentra en un momento repleto de oportunidades de crecimiento.

P.–¿Hay algo suyo o de Chiclana reflejado en sus relatos?

R.–Dicen que un escritor malo es aquel que cuenta su propia historia en la ficción que escribe, ¡y encima en el lugar donde vive! ‘Santa Regina y el viento’ se ambienta en la Galia romana secesionista en tiempos del emperador Lucio Domicio Aureliano y, por tanto, no hay vestigios chiclaneros en el relato.

R.Sin embargo, en ‘De tentaciones y culpas, La mirada del ángel’ todo es Chiclana y también amor: las calles, la iglesia, la cigüeña del campanario, la Virgen del Rosario, el torero, el cura…, un sencillo homenaje al pueblo donde crecí y que amablemente acogió a mi familia cuando llegamos de las Islas Canarias.

P.–¿Tiene en mente nuevos proyectos literarios?

–Estoy en una novela contemporánea de carácter epistolar. Suena descontextualizada porque ya no se escriben cartas como antes. Me suelen preguntar si ya tiene título, y sí lo tiene, aunque no pueda desvelarlo. De todos modos, a las editoriales les encanta cambiar el título del autor. ¡Quién sabe!, mientras tanto, lo mismo nos toca otra de ‘Camelias…’