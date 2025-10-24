Chiclana: Numeroso público arropa la presentación del libro ‘Las 10 Camelias Románticas’

Las instalaciones de la Bodega Manuel Aragón acogieron el pasado jueves la presentación del libro 'Las 10 Camelias Románticas', que reúne diez historias de amor de todos los tiempos escritas por otras tantas talentosas autoras, entre las que se incluye la chiclanera de origen canario Myriam Martínez Cordero.

Entre el numeroso público asistente a este acto, se encontraban las delegadas Ana María González Bueno y Susana Rivas Córdoba y el delegado Francis Salado.

Estos diez relatos son diez miradas únicas que contienen un solo hilo conductor: el 7 de septiembre, una fecha que une destinos y cambia vidas. Cada obra es un arcoíris de emociones, que va desde el encanto de los romances más clásicos hasta la intensidad de pasiones atrevidas y desgarradoras. Sus autoras de España, Colombia, Argentina y México exploran el amor en su forma más auténtica, impredecible y transformadora.

Los relatos llevan por títulos ‘Entre cartas y cafés’, ‘Amor sin barreras’, ‘Te amé desde siempre’, El mar’, ‘La mujer del cuadro’, Secretos de amor’, ‘La botella de champán’, ‘Todos los días de nuestros inicios’, ‘Santa Regina y el viento’ y ‘Semilla’.

Por último, cabe señalar que este trabajo colectivo surgió en febrero de 2024 cuando sus autoras se pusieron en contacto gracias al curso de formación ‘Tu Éxito Editorial con el Método Mapea’, impartido por Roger Domingo, editor de varios sellos del grupo Planeta Alienta, Deusto, Gestión 2000 y el nuevo sello, Istoria.