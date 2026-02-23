Chiclana: María Sánchez y Cristina Coza logran el primer premio del Concurso de Disfraces de Carnaval del Servicio de Ayuda a Domicilio

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el vicepresidente de EMSISA, Francis Salado, presidieron hace unos días el acto de entrega de premios del Concurso de Disfraces de Carnaval 2026 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El primer puesto recayó en la usuaria María Sánchez y la auxiliar Cristina Coza; el segundo premio fue para Rosa Baleato y la auxiliar María Concepción García; mientras que en tercer lugar quedaron Ana María Casas y la auxiliar Isabel Ruiz.

“La ayuda a domicilio no es solo que una trabajadora va a casa de una persona a limpiar o ayudarle en tareas domésticas, sino que es mucho más. Se trata de repartir cariño y dar afectos, generándose una relación de amistad, puesto que las auxiliares forman parte de las familias”, declaró José María Román.

Por su parte, María Sánchez, chiclanera de 90 años con ocho hijos, agradeció al alcalde “el trabajo que realiza por el pueblo y por todas las cosas buena que está haciendo en toda Chiclana”.

Mientras que Ana María Casas destacó que “yo no soy chiclanera, aunque llevo viviendo ocho años aquí. Compramos un chalet y nos venimos a vivir, pero me detectaron párkinson y solicité la ayuda a domicilio. Y me encontré con Isabel, que es ya una más de la familia, porque no solo viene a limpiarme la casa, sino que es una compañía con la que puedo hablar”.