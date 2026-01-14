Chiclana: Luz verde a dos proyectos de urbanización para 63 viviendas unifamiliares

La Junta de Gobierno Local ha aprobado dos proyectos de urbanización situados muy próximos a la Avenida de la Diputación y que permitirán la construcción de un total de 63 viviendas, mientras que la inversión previstas en ambas promociones para las obras de urbanización alcanza los 725.000 euros. Así lo anunció el delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez, quien destacó que actualmente dichas iniciativas “se encuentran en periodo de exposición pública de cara a la posible presentación de alegaciones”.

El primero de los proyectos cuenta con una superficie de más de 13.000 metros cuadrados y se encuentra ubicado entre las calles Monzón, Mistral y Almoraduz, con capacidad para un total de 52 viviendas. “En este caso, la inversión prevista solo para estas obras, es decir, viarios, acerados e infraestructuras de servicios básicos, supera los 600.000 euros”, detalló el delegado, quien agregó que, “una vez urbanizado, los propietarios de las distintas parcelas podrán construir sus viviendas, todas ellas unifamiliares”.

En cuanto al segundo, dispone de una superficie de menos de 2.000 metros cuadrados y se encuentra junto a la Avenida de Diputación, conectando con las calles El Españoleto, La Teja y Vázquez Díaz, todas ellas sin salida. Además, permitirá la construcción de un total de 11 viviendas. “Aquí, el montante económico supera los 125.000 euros”, indicó.

“Estamos hablando, por tanto, de dos actuaciones importantes que se pueden desarrollar en estos momentos, con independencia de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbana (POU), puesto que vienen del planeamiento anterior”, explicó Rodolfo Pérez, quien agregó que “los proyectos permitirán una inversión significativa que repercutirá en la ciudad, puesto que creará empleo directo durante las obras de urbanización y posteriormente de las distintas viviendas, además de posibilitar la construcción de unifamiliares”.