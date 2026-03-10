Chiclana: Juventud pone en marcha un nuevo curso de Animación Turística

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Juventud, ha puesto en marcha un nuevo curso de Animación Turística, que se desarrollará del 13 de abril al 15 de mayo. Así lo anunció el delegado municipal de Juventud, Fede Díaz, quien compareció en rueda de prensa junto al representante de la empresa Tricultura, Ángel Vidal.

Cabe reseñar que esta acción formativa destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años constará de 110 horas, de las que 60 serán de formación teórica y se desarrollarán del 13 al 28 de abril, de 9.00 a 14.00 horas, en el Centro de Iniciativas Juveniles Box, mientas que las cincuenta restantes serán de formación práctica y se impartirán del 4 al 15 de mayo en distintos hoteles de Chiclana.

“El año pasado ya tuvimos una gran acogida a este curso de animación turística y estamos convencidos de que este año será igual”, comentó Fede Díaz, quien resaltó que “somos conscientes de que Chiclana es un municipio turístico importante y de calidad a nivel nacional e internacional, por lo que toda la formación que podamos poner a disposición de los chiclaneros y chiclaneras es poca. Estamos hablando de una formación enfocada a los jóvenes, porque se trata de una profesión que desarrollan en su mayoría este sector de la población. Además, ya el año pasado gran parte de quienes realizaron el curso pudo encontrar un trabajo en los hoteles donde hicieron las prácticas”.

“Chiclana es un municipio referente en cuanto a sus hoteles y debemos aprovechar esa oportunidad para darle a nuestros jóvenes la formación necesaria para luego encontrar un empleo”, comentó el representante de la empresa responsable del curso, quien detalló el procedimiento de las fases teórica y práctica. “Es una formación pensada para proporcionar herramientas para el trabajo real que luego se van a encontrar en los hoteles”.

Las personas interesadas en recibir esta formación pueden reservar su plaza del 16 al 29 de marzo en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefbffs8Ouxa54WCIAEAnNw6xwh96VLAUqgVy_FRzBZmYb6EA/viewform En caso de que el número de personas solicitantes supere al número de plazas ofertadas, se realizará un sorteo ante notario.