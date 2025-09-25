Chiclana: IU presentará en el próximo Pleno una moción en defensa de una educación pública, inclusiva y de calidad

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Chiclana llevará al próximo Pleno ordinario una moción en la que pondrá sobre la mesa de debate “los males que lastran al sistema educativo público en manos del gobierno de Juanma Moreno y el Partido Popular y defenderá una educación pública, inclusiva y de calidad en Andalucía para todas y todos”.

“Vemos como la Junta de Andalucía vuelve a iniciar el curso escolar con muchas asignaturas pendientes y sin intención de estudiar. La educación pública es el único camino que garantiza que esta sea en igualdad de condiciones para todas las personas, con independencia de su código postal o de la familia a la que pertenecen. Y Juanma Moreno está llevando el camino totalmente contrario, con una drástica reducción de las plantillas de docentes y recortes generalizados en todos los niveles educativos”, enfatizó la concejala Susana Rivas.

Además, asegura que “la Junta de Andalucía también suspende en instalaciones educativas públicas, pues a la imperiosa necesidad de creación de nuevos centros se une la desidia a la hora de mejorar los ya existentes, como podemos comprobar en Chiclana. Centros masificados, zonas comunes convertidas en aulas o el incumplimiento sistemático de la Ley de Bioclimatización son los tristes protagonistas de la fotografía general que deja la gestión del Partido Popular en el ámbito de las infraestructuras educativas”.

Susana Rivas se refiere, por último, a la situación de la educación posobligatoria, “donde la Formación Profesional pública no satisface la demanda real existente, provocando la proliferación de centros privados que están haciéndose de oro a costa de los convenios con el Partido Popular. Y crecen como setas las universidades privadas en Andalucía, auténticos expendedores de títulos para quienes tiene una cuenta bancaria que les facilita el acceso. Mientras, el conjunto de Universidades Públicas Andaluzas sigue infra financiado”.