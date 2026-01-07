Chiclana es la gran ciudad de la Bahía con menos pensionistas

Los números cuadran. Chiclana es la ciudad de la Bahía con menos pensionistas: 12.794, menos de la mitad que en Cádiz capital, que son 25.745, o que en San Fernando y El Puerto de Santa María, que tienen una población similar y donde residen 14.655 y 14.516 vecinos, respectivamente, que cobran una o más pensiones. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) facilita este nuevo indicador, que avala el creciente dinamismo de Chiclana, que estrenará 2026 con una población oficial de 90.864 habitantes, según el nuevo padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos 1.000 habitantes más cada año que frenan el envejecimiento generalizado en el entorno.

Estas cifras se desprenden de la reciente publicación del IECA sobre las pensiones contributivas de la Seguridad Social de los residentes en Andalucía a 31 de diciembre de 2024.

De los 12.794 pensionistas de Chiclana, 7.795 son hombres y 4.999 son mujeres. Del total, 3.940 son menores de 65 años y 8.854 son mayores de 65. Una distribución poblacional que sigue el mismo patrón: Cádiz capital es la ciudad que concentra más pensionistas tanto en mayores como en menores de 65, seguida por San Fernando y El Puerto en el primer caso y El Puerto y San Fernando en los mayores de 65. En todos los parámetros Chiclana es la población donde residen menos pensionistas, comparándola con las ciudades de su entorno con población similar.

Menos pensionistas por jubilación

Chiclana también es la ciudad de la Bahía de Cádiz con menos personas cobrando pensiones de jubilación: 6.488, frente a los 14.403 de Cádiz, los 7.960 de El Puerto de Santa María o los 7.676 de San Fernando.

La situación se repite, ya sea tomando como referencia el número de pensiones que se cobran en Chiclana, así como la cantidad de pensionistas, y teniendo en cuenta que cada persona puede tener una o más pensiones de distinta clase o de la misma categoría, pero de distinto régimen.

Pensiones por jubilación -que no pensionistas- son 6.921 en Chiclana. En la ciudad también se cobran 2.975 pensiones de viudedad, menos de la mitad que en Cádiz, que son 7.317, y menos también que en San Fernando, donde se reciben 3.716, o en El Puerto de Santa María, ciudad en la que se perciben 3.633.

En cuanto a las pensiones de orfandad y favor familiar, a la cabeza sigue estando la capital con cerca de 1.000, seguida por El Puerto con 732, San Fernando con 704 y Chiclana, que es la única que baja de los 700, con 657 pensiones.

La incapacidad

Solo hay una excepción: la pensión por incapacidad, con Cádiz a la cabeza con sus 3.222 pensiones, seguida de Chiclana con 2.747 en segundo lugar -porque este tipo de percepciones no está directamente relacionado con la edad-. Le siguen San Fernando con 2.616 y El Puerto con 2.278.

Mejor la de jubilación

En Chiclana hay 6.488 personas cobrando la pensión de jubilación, de los que 5.325 son hombres y menos de la mitad mujeres: 1.163. La pensión media de jubilación en Chiclana se sitúa 1.599 euros.

En cuanto a número de pensionistas y pensión media según grupo de edad por municipio y sexo, la pensión media en Chiclana es de 1.334 euros, siendo 1.075 lo que perciben de media los menores de 65 años y 1.449 los mayores de esta edad.