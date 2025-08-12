Chiclana: Éxito rotundo del Torneo Benéfico de Golf y la Cena Solidaria de la Parroquia Nuestra Señora de Europa

Un momento de la entrega de premios a los ganadores.

El Real Club de Golf Novo Sancti Petri fue el escenario, los pasados 9 y 11 de agosto, de una emocionante jornada solidaria doble: el Torneo Benéfico de Golf y la Cena Solidaria, dos eventos que estuvieron organizados por la Parroquia Nuestra Señora de Europa y volvieron a reunir a vecinos, amigos y amantes de este deporte.

En concreto, el sábado 9 de agosto se celebró la I Cena Benéfica, que congregó a 191 comensales en un ambiente festivo y fraternal. Tras ella, los asistentes disfrutaron de la actuación musical de Blas J. Virués, que puso el broche de oro a la velada.

Dos días más tarde, el lunes 11 de agosto, un centenar de jugadores participó en el torneo, que ganó la pareja formada por Jaime Arévalo y Álex Riva.

La recaudación íntegra de ambos eventos será destinada a Cáritas Parroquial, con el objetivo de apoyar proyectos y necesidades en parroquias de otras zonas de Chiclana.

Desde Nuestra Señora de Europa, han querido expresar un profundo agradecimiento a todas las personas, voluntarios y empresas que han hecho posible este regreso tan esperado, especialmente a: Inmobiliaria Concha Mediavilla, Mantones del Sur, Hotel Meliá, Gadira, Hotel Royal Hideaway, Club de Golf La Estancia, Club de Golf Sancti Petri Hills, Dra. Covadonga, KTK Kontiki y la Escuela de Tenis y Pádel La Barrosa.