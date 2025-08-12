Chiclana: Un estudio revela que el perfil de la arena de La Barrosa es más propio de primavera

La primera teniente de alcalde y delegada de Playas, Ana González, informó hoy del estado de la playa de La Barrosa, una vez el Ayuntamiento de Chiclana ha recibido un informe elaborado al respecto y que analiza la cubicación de arena, tanto en la zona seca como húmeda, así como en el cordón dunar y en el agua. En este sentido, hay que destacar que, según los datos obtenidos en este documento elaborado por la empresa chiclanera Topgea Ingeniería, “La Barrosa se encuentra con un perfil más propio de la primavera que del verano, con un mayor desnivel entre la arena seca y la arena húmeda, llegando al punto más habitual de esta época del año, es decir, una menor diferencia de altura, entre septiembre y octubre”.

No obstante, el estudio indica que el volumen existente en estos momentos es superior al pasado año, con más de 91.000 metros cúbicos más en toda la playa, aunque repartido de forma irregular a lo largo de la misma. “El año de la pandemia de Covid-19 llevamos a cabo un análisis de nuestras playas para saber el aforo. Y, a partir de ahí, de cara a conocer datos y actuar en la medida de las necesidades, hemos continuado este trabajo que este año hemos ampliado al cordón dunar, a unos 200 metros mar adentro y al acantilado de la primera pista, de cara a conocer posibles desprendimientos y retroceso del mismo”, detalló Ana González.

“Se han hecho distintos perfiles a lo largo del litoral y en todos se puede contemplar cómo La Barrosa aún no tiene el perfil ‘de verano’, que suele ser más tendido y plano. Ahora tiene un pequeño escalón”.

Por otro lado, hay que resaltar que se ha producido una acumulación de arena, tanto en el cordón dunar como mar adentro, “que podrá desplazarse a la zona seca y húmeda con el paso de las semanas”, declaró la delegada para revelar posteriormente que “estos datos nos van a servir para ver si hace falta aportación o no de arena o llevar a cabo un perfilado, tal y como pedimos a Costas, que llevó a cabo trabajos a principios del mes de julio para reducir el escalón que existía”.

Por último, dio a conocer que “en 2026 tendremos nuevas informaciones y así podremos comparar los distintos espacios que se han analizado este año por primera vez”.