Chiclana entrega los premios del concurso de belenes

El Ayuntamiento de Chiclana fue sede ayer de la tradicional entrega de premios de los certámenes de belenes en sus diferentes categorías, un concurso que organiza la Delegación de Fiestas.

Así, en belenes particulares artísticos, el primer premio recayó en Esperanza Jorge Cornejo, mientras que el segundo fue para Antonio Alba Ruiz. Los galardones para los tradicionales fueron para Manuel Periñán Rivera y Álvaro Aragón Román.

En la categoría de dioramas, los premiados fueron José Manuel Vela Bolaños y José María González García, mientras que, en hermandades, fueron reconocidos los belenes de Humildad y Paciencia, La Borriquita y El Perdón.

Por último, las Asociación de Mayores Panzacola, la AVV Virgen del Carmen del Trovador y la AVV Mayorazgo Alto también fueron galardonadas en este certamen.