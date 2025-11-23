Chiclana: docentes de 14 centros europeos se reunirán en el IES La Pedrera Blanca

El IES La Pedrera Blanca se ha consolidado en los últimos años como un centro con una clara vocación internacional.

Del 16 al 19 de febrero de 2026, el IES La Pedrera Blanca celebrará la segunda edición de su Jobshadowing Week Erasmus+, un encuentro internacional que confirma el papel del centro chiclanero como uno de los institutos andaluces más comprometidos con la innovación educativa, la apertura al exterior y la creación de redes europeas sólidas. La reciente confirmación de los 14 centros educativos participantes en este evento, procedentes de Alemania, Italia, Austria y Francia, supone un nuevo impulso para un proyecto que no deja de crecer y que este año reunirá a 23 docentes extranjeros. Todos los participantes se desplazarán a Chiclana gracias a becas de movilidad Erasmus+, “un marco que permite observar metodologías, compartir enfoques pedagógicos y, sobre todo, construir alianzas duraderas entre instituciones. La Jobshadowing Week se concibe como un espacio formativo de alto valor, donde la enseñanza se entiende como un proceso colaborativo que traspasa fronteras y favorece la mejora continua”, asegura Aurora Bastida, responsable del departamento de Internacionalización del IES La Pedrera Blanca.

Prioridades

El encuentro se desarrollará en torno a las grandes prioridades del programa Erasmus+. La competencia digital ocupará un lugar central, ya que los centros compartirán estrategias para integrar herramientas educativas que impulsen la innovación y favorezcan la inclusión. Junto a ello, la sostenibilidad medioambiental será un punto de reflexión clave, con espacios dedicados a intercambiar prácticas que contribuyan a una gestión más responsable de los institutos.

De igual modo, la inclusión y la diversidad se abordarán desde una perspectiva de equidad educativa, con propuestas que muestran cómo atender a diferentes perfiles de alumnado garantizando siempre su participación. Por último, la ciudadanía activa europea permitirá profundizar en el sentimiento de pertenencia a un proyecto común, basado en los valores democráticos y culturales que unen a los países participantes. “Estas prioridades no se tratarán únicamente desde un plano teórico: cada centro aportará experiencias reales, lo que dará lugar a un diálogo profesional enriquecedor y práctico”, precisa Aurora Bastida.

Aunque el programa completo aun no es público, la Jobshadowing Week combinará actividades pedagógicas, espacios de intercambio profesional y propuestas destinadas a poner en valor la riqueza cultural, patrimonial y natural de la zona. Entre las acciones previstas destacan encuentros de trabajo sobre innovación docente, visitas a distintas aulas del centro para observar prácticas reales, y dinámicas colaborativas que fomentan el aprendizaje mutuo entre profesorado anfitrión y visitante.

A ello se añadirán varias iniciativas culturales, que permitirán descubrir el patrimonio de Chiclana y su entorno, desde recorridos guiados por enclaves locales hasta experiencias vinculadas a la tradición gastronómica y a la historia del litoral gaditano. El objetivo es que los docentes europeos conozcan no solo la labor educativa del centro, sino también la identidad cultural del territorio que lo acoge.

El alumnado

Un elemento distintivo de esta iniciativa es la implicación activa del alumnado de ciclos formativos de grado superior y de grado básico, que participará en la organización y desarrollo de la semana. Su intervención se integra dentro de módulos como Comercialización y Gestión de Eventos, Preparación y Montaje de Materiales para Colectividades y Catering o Atención al Cliente, convirtiendo la Jobshadowing Week en una experiencia formativa real y altamente motivadora.

“Este enfoque no solo refuerza su aprendizaje práctico, sino que también les permite desarrollar competencias profesionales, comunicativas y organizativas en un entorno internacional único, trabajando mano a mano con docentes de diferentes países”, revela Bastida.

La celebración de la Jobshadowing Week supone una oportunidad para afianzar colaboraciones internacionales y abrir nuevos escenarios de movilidad futura. Con la participación de estos docentes, el centro chiclanero vuelve a situarse en el corazón de la cooperación educativa europea, reforzando su apuesta por una educación abierta, diversa y conectada con su entorno.

Un referente

El IES La Pedrera Blanca se ha consolidado en los últimos años como un centro con una clara vocación internacional, caracterizado por su capacidad para integrar a distintos perfiles de alumnado en proyectos europeos. En este sentido, destaca especialmente su condición de uno de los pocos centros a nivel nacional que organiza movilidades Erasmus+ con estudiantes de ciclos formativos de grado básico.

Esta apuesta, que requiere un acompañamiento pedagógico personalizado y una planificación muy cuidadosa, refleja el compromiso del instituto con una internacionalización verdaderamente inclusiva. “La participación de este alumnado se diseña siempre desde el respeto a sus necesidades y desde la convicción de que también ellos pueden beneficiarse de experiencias europeas significativas, preparadas con un enfoque sensato, formativo y seguro”, afirma la responsable del instituto.