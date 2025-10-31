Chiclana dedica una glorieta al empresario José Ramírez

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró hoy la glorieta ‘José Ramírez ‘Las Albinas’, que se sitúa en la intersección de la avenida de Los Descubrimientos con la avenida del Trabajo, en un acto en el que participaron las delegadas municipales Ana González, María Ángeles Martínez Rico y Manuela Pérez, así como familiares y amigos de la persona homenajeada a título póstumo y representantes del tejido empresarial y comercial de Chiclana.

“Hoy nos reúne aquí la memoria y el reconocimiento a una persona, que fue capaz de crear y hacer crecer una empresa que ha cumplido los cincuenta años”, declaró el alcalde, quien recordó la trayectoria profesional de José Ramírez Real desde sus inicios.

Asimismo, apuntó que “la Chiclana en la que yo me he criado era una Chiclana de mucho dolor, de mucho trabajo y tesón, en la que había empresarios como José, que han tenido que trabajar de la nada para crear lo que hoy somos”. Y añadió que “a ninguno de los empresarios chiclaneros se les ha regalado nada, sino que lo han tenido que luchar trabajando y peleando. Ese carácter emprendedor nos ha permitido tener cinco polígonos industriales y un tejido empresarial potente”.

Por su parte, José Ramírez Corrales, hijo del fundador de la empresa familiar, agradeció al Ayuntamiento “este gesto tan significativo para nosotros”. “Que una glorieta lleve el nombre de nuestro padre es para nosotros un honor inmenso”, dijo y agregó que “nuestro padre fue un hombre honesto, incansable y un amigo leal, pero sobre todo fue un ejemplo de humildad y compromiso con su gente, sin buscar ningún tipo de reconocimiento”.

José Ramírez Real

José Ramírez Real creó la empresa Las Albinas en el año 1975, en un local de unos 200 metros cuadrados en la barriada del mismo nombre y dedicada a la venta de cristales y fabricación de persianas. A los años, se traslada a la calle Caraza y comienza la fabricación de puertas, armarios, ventanas de madera, etcétera.

En el año 1992, crea la sociedad Puertas Las Albinas SL con la adquisición de unos terrenos en el polígono industrial de Urbisur y se convierte en la primera empresa que se instala en dicho espacio. También adquiere en el año 2000, una nave de 3.000 metros cuadrados en la misma ubicación, dedicada a fabricación de puertas, mecanizado y barnizado.

Las Albinas Mobiliario es hoy una de las principales empresas de la provincia. Sus hijos y familiares tienen como objetivo seguir el rumbo marcado por su padre, José Ramírez Real.