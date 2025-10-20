Chiclana da inicio a las actividades del 25N con la II Jornada de la Mujer

El Ayuntamiento de Chiclana ha iniciado las actividades en conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la celebración de la ‘II Jornada de la Mujer. Pacto de Estado. Violencia económica, digital y vicaria’, una actividad que inauguró el alcalde de la ciudad, José María Román, y que se celebra hoy en el Hotel Valentín Sancti Petri & Centro de Convenciones con la presencia de más de 200 personas.

Esta iniciativa tiene como objetivo actualizar la formación de los agentes implicados en la prevención, detección y atención de las distintas formas de esta violencia, incluidas aquellas más invisibilizadas, es decir, la violencia económica —entendida como el control o manipulación de los recursos financieros—, la violencia digital —que emplea la tecnología para acosar, amenazar o controlar— y la violencia vicaria —dirigida contra los hijos u otros seres queridos para causar daño a la mujer.

José María Román señaló la importancia de la unión para que esta lacra social sea erradicada. “El Pacto de Estado no fue refrendado por todos los partidos el pasado mes de febrero, lo que nos indica que tenemos que seguir luchando, convocando y explicando para que podamos avanzar como sociedad”, declaró, incidiendo en los temas que aborda esta segunda jornada. “Lo más lamentable es cuando la consecuencia de todo esto es el asesinato de una mujer, por eso hay que continuar promoviendo campañas como esta para que cada vez sean más las voces, femeninas y masculinas, que se alcen contra la violencia contra las mujeres”.

Por su parte, María Ángeles Martínez Rico hizo hincapié en las iniciativas que se están desarrollando y que cada vez son más, frente a aquellos negacionistas que no reconocen la violencia hacia las mujeres. “Esto hace que las mujeres nos unamos más para luchar por nuestros derechos y por erradicar esta lacra social, lo que no sucederá hasta que tengamos una conciencia de igualdad real, en la que los valores y el respeto mutuo entre las personas sea una realidad y no haya supremacía sobre nadie”, dijo.

Hay que destacar que el evento, dirigido tanto a profesionales clave en la atención a víctimas (fuerzas de seguridad, juristas, personal sanitario, medios de comunicación, funcionariado) como a la población en general, cuenta con la participación de dos ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de la formación especializada en violencia de género. La artista visual y experta en comunicación igualitaria Yolanda Domínguez ha abierto el programa con la ponencia ‘Mujer y Violencia en Redes Sociales’; mientras que Paula Reyes Cano, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, aborda la ‘Violencia Económica y Vicaria como Violencia de Género’ en un espacio de diálogo abierto. El acto concluirá con la actuación de la cantante y compositora María La Mónica, activista feminista comprometida con la visibilización de la lucha por los derechos de las mujeres y convivencia.