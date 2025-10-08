El Consejo de la Mujer de Chiclana pedirá a la Junta que tome medidas urgentes en el problema de las pruebas del cribado del cáncer de mama

El Consejo de la Mujer ha aprobado por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a tomar, de forma inmediata, las medidas necesarias para hacer frente a los problemas que han surgido relacionados con el cribado de las pruebas del cáncer de mama. Así lo anunciaron hoy la delegada municipal de la Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico; la vicepresidenta segunda del Consejo, Cati Doncel Moriano; la representante de la Asociación Mari Luz Sánchez Carmona, Marisa Gomar, y la representante de Ágora Violeta, Almudena Maroto.

Martínez Rico desveló que la celebración de este organismo tuvo como objeto tratar las actividades que se desarrollarán con motivo del 25 N. Además, se consensuó el manifiesto, así como las actividades de la Delegación, del Consejo y de las diferentes asociaciones de mujeres. Además, contó con un punto de urgencia, propuesto por la Asociación Mari Luz Sánchez Carmona, en referencia a la situación que se ha producido por las pruebas del cribado del cáncer de mama. “En la Delegación de la Mujer contamos con herramientas como el asesoramiento jurídico, psicólogas y trabajadoras sociales y las ponemos a disposición de las mujeres que las necesiten por sentirse afectadas por esta situación y necesiten un soporte”, señaló la edil.

Marisa Gomar reseñó que “estamos indignadas y muy preocupadas y por eso solicitamos al consejo que se incluyese este punto relacionado con las pruebas del cribado del cáncer de mama. Esta situación es intolerable, entendemos que es una violencia institucional y no queremos que sigan violentándose, ahora desde el ámbito de la salud, porque nuestra vida está en peligro”.

Además, explicó que la propuesta fue aprobada por unanimidad por todo el consejo, “por lo que enviaremos un escrito a la Junta de Andalucía mostrando nuestra preocupación e indignación por lo sucedido, solicitando celeridad en las intervenciones que tenga que realizar la administración para dar solución a las afectadas”. También detalló que enviarán esta solicitud a AMAMA, “que es la entidad que está liderando este asunto y que está compuesta por mujeres afectadas directamente por el cáncer de mama”.

Por su parte, Cati Doncel Moriano declaró que “es de justicia apoyar estas propuestas”. Mientras que Almudena Maroto mostró su solidaridad con las mujeres afectadas, poniéndose a disposición de AMAMA para lo que sea necesario.