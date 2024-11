Chiclana contará con un sistema de alerta contra inundaciones del río Iro en 2025

El alcalde de Chiclana, José María Román, mantuvo en la jornada de ayer una reunión de trabajo con la directora general de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, Susana Benavides, y parte de su equipo técnico para analizar las posibles acciones a desarrollar para evitar episodios de inundabilidad en las cuencas del Iro y el Carrajolilla. Un encuentro que ya estaba previsto antes de este último episodio de la DANA que afectó a parte de la Península Ibérica la pasada semana y que ha sido calificado por el propio alcalde de “fructífero y en buena sintonía”.

“Esta reunión se ha celebrado dentro de la preocupación que en distintas ocasiones he trasladado sobre la inundabilidad en Chiclana y, fruto de la misma y de otras reuniones anteriores, desde la Junta nos han trasladado que encargarán un sistema de alerta contra inundaciones en la cuenca del río Iro, que pueda estar activado en este próximo año 2025”, ha indicado el alcalde, quien ha añadido que, “de esta forma, la ciudadanía estaría avisada en el caso de fuertes lluvias y posibles inundaciones en el casco urbano de Chiclana”. “Creemos que es un paso importante, porque así la gente puede conocer de forma rápida sobre una situación complicada, pero estamos convencidos de que faltan más cosas por hacer”, ha comentado.

En este sentido, hay que recordar que la Junta de Andalucía finalizó hace un año un estudio de inundabilidad del río Iro, que incluía la necesidad de ejecutar dos presas contra avenidas, una en el propio río y otra en el arroyo de la Cueva. “La Junta no ha hablado de que se vaya a ejecutar estas actuaciones, pero sí nos ha trasladado que se va a encargar una asistencia técnica para evaluar los costes y beneficios de estas dos presas”, ha indicado José María Román, quien ha incidido en la necesidad de estos proyectos.

“Además, le he trasladado a los responsables de la Junta que estamos adquiriendo suelos inundables en la cuenca del río Iro, entre la autovía y el puente de La Concordia”, ha recalcado el regidor chiclanero, quien ha aclarado que “actualmente ya disponemos de más de 300.000 metros cuadrados, pero el total de suelos inundables supera el millón de metros cuadrados”. “Así pues, vamos a remitirle a la Junta los planos de esos suelos inundables para que los técnicos autonómicos estudien cuáles son las medidas o elementos a incorporar en esos terrenos, de cara a disminuir o ralentizar la inundabilidad del río”, ha explicado.

Por último, el alcalde entregó a los técnicos de la Junta un estudio realizado por el anterior ingeniero municipal, Francisco Vélez, que incluye distintas medidas a realizar en el tramo urbano del río Iro, con el objetivo de disminuir los efectos de posibles inundaciones.

Cuenca del Carrajolilla

Por otro lado, durante la reunión se abordó la situación de la cuenca de los arroyos Carrajolilla y Ahogarratones y la necesidad de realizar un estudio sobre la misma. “En la reunión de ayer me trasladaron que habrá una actualización de los mapas de inundabilidad en Chiclana, que incluye esta zona del término municipal”, ha explicado el alcalde, quien ha recalcado que “el sistema de alerta es importante, al igual que el estudio de la cuenca del Carrajolilla, pero no podemos estar esperando a que se produzcan fuertes lluvias y tengamos problemas de inundaciones”. “Por ello, ante el temor de posibles inundaciones, he apremiado mayor celeridad en el ritmo de actuaciones”, ha expresado.

“Nosotros tenemos desde 2018 un Plan de Emergencia Municipal y que vamos a actualizar. También está por aprobarse un Plan de Emergencia contra Tsunamis que ya está redactado y la Junta nos ha trasladado la importancia de tener un Plan de Emergencias ante Inundaciones, que vamos a plantear en los próximos meses”, ha explicado el alcalde, quien ha recordado que “un estudio realizado por Diputación marca a Chiclana como una de las ciudades con mayor riesgo de inundabilidad, destacando la cuenca del río Iro, que ya nos ha traído cada cierto tiempo una situación de inseguridad importante”. “Así pues, vamos a seguir trabajando en estos procesos, porque lo primero es garantizar la seguridad de las personas”, ha concluido.