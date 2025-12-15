Chiclana conmemora el Día contra la soledad no deseada

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, asistieron al photocall instalado en el interior del Mercado de Abastos, con motivo de la conmemoración del Día contra la soledad no deseada, que se celebra el martes 16 de diciembre. Una acción impulsada por la Fundación Social Padre Ángel y Mensajeros de la Paz ante la ONU, para visibilizar la epidemia silenciosa de aislamiento, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Beethoven para inspirar conexión.

En este sentido, indicar que España ya realiza actividades para generar conciencia y apoyo a quienes la padecen, según esta iniciativa, con un enfoque en la salud pública que la OMS considera una amenaza grave. En Chiclana esta labor la lleva a cabo Cruz Roja, mediante el programa ‘Chiclana contigo’, tras detectar el Ayuntamiento esta situación entre cada vez más personas mayores en el municipio.

José María Román recordó que esta iniciativa es pionera y se implementó hace seis meses, con el objetivo de acompañar a quienes están solos. “Son personas que no desean la soledad que tienen. Mediante Cruz Roja pusimos en marcha este proyecto con voluntarios y voluntarias”.

Una de las usuarias de este programa, Lucía Rodríguez, agradeció al Ayuntamiento y al alcalde el establecimiento de ‘Chiclana contigo’, “porque es magnífico para las personas que estamos solas. Se ha creado una pequeña familia, que vamos a desayunar y tenemos un apoyo continuo”.