El programa ‘Chiclana contigo’ para evitar la soledad no deseada ya atiende a 17 personas

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado de Servicio Sociales, Francis Salado, recibieron hoy a las personas usuarias y voluntarios de Cruz Roja Española que participan en el programa municipal ‘Chiclana contigo’, para evitar la soledad no deseada entre la ciudadanía, sobre todo, de personas mayores.

En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento de Chiclana, tras detectar esta situación entre cada vez más personas mayores en el municipio, quiso abordar y combatir el problema que supone sentir la soledad impuesta y no deseada.

Para ello, de la mano de Cruz Roja Española, se puso en marcha ‘Chiclana Contigo’, que nació como un proyecto con el que se pretende intensificar las labores y acciones de detección, prevención y acompañamiento contra este tipo de soledad, especialmente entre las personas de avanzada edad de la localidad, y mejorar su calidad de vida. Así, en la actualidad se atiende a un total de 17 usuarios en Chiclana.

“Con el Gobierno de Zapatero se aprobó la Ley de Dependencia, que supuso un cambio fundamental para la atención de personas, en concreto, más de 700 en Chiclana y que ha llevado consigo la creación de más de 300 puestos de trabajo de ayuda a domicilio”, recordó el alcalde, quien aclaró que, “más allá de esto, con la evolución de la sociedad hemos visto cómo también había un problema de soledad no deseada, sobre todo, entre los mayores. Por ello, pusimos en marcha este año el programa ‘Chiclana contigo’.

Asimismo, el regidor chiclanero explicó que “nada más comenzar esta iniciativa ya contamos con 17 usuarios, un número que irá creciendo a medida que se vaya solicitando”, para especificar que se trata “de un programa que necesita mucho corazón, con el objetivo de que estas personas no se sientan solas y sean más felices”.