Chiclana: La Colección de Muñecas María Emilia Lira suma 13.030 visitas en 2025

La Colección de Muñecas María Emilia Lira alcanzó durante 2025 un total de 13.030 visitas. En su primer año completo, el espacio expositivo de la Fábrica de la Luz ratifica la fenomenal acogida de 2024, el año de su puesta en marcha, en el que recibió 11.179 personas desde el 24 de junio, fecha de su inauguración.

Estas cifras suponen un respaldo extraordinario para esta muestra, que acoge 667 muñecas de la primera mitad del siglo XX, en su mayoría, fabricadas en cartón piedra, donadas al Ayuntamiento de Chiclana por María Emilia Cabrera Lira y Roberto Figueiras Méndez, matrimonio residente en la ciudad desde hace casi veinte años.

Tras el eco de 2024, la colección mantiene su buena recepción. Este 2025, destacó sobre todo la asistencia durante el mes de marzo con 1.679 visitantes, seguido de julio con 1.579 y agosto con 1.423. También sobresalieron septiembre con 1.286 y octubre con 1.219, además de abril con 1.100, mayo con 1.096 y febrero con 1.063.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, destaca sobre todo los residentes en Chiclana, que sumaron el 40,10 por ciento de la asistencia. De la provincia, sobresalen los llegados desde San Fernando y Cádiz. Fuera de Andalucía, de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. La asistencia internacional es del 2,19 por ciento, destacando los procedentes de Alemania y Bélgica.

“Se trata de un espacio que va ganando importancia poco a poco y que sorprende a todas las personas que lo visitan por la cantidad de muñecas que tiene y por el buen estado de conservación de todas”, señaló la delegada municipal de Turismo Sostenibles, Manuela Pérez, quien agradeció, además, la dedicación de María Emilia Lira a este espacio, ya que “en cada época del año y con cada festividad cambia el vestido de las muñecas y realiza escenografías representativas de esas festividades”.

Hay que resaltar que esta colección es una de las más importantes de España. No solo por su amplitud, sino también por su rareza. Está formada por un tipo de muñeca y un periodo histórico muy preciso: la de “cartón piedra” y peluca fabricada entre 1930 y 1950.