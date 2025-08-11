Chiclana: Unas 1.600 personas visitan la Colección de Muñecas María Emilia Lira en julio

La Colección de Muñecas María Emilia Lira ha recibido un total de 1.579 visitas a lo largo de este último mes de julio, que le lleva a rozar las 19.000 desde que abrió sus puertas en junio del pasado año. Estos datos ponen de manifiesto el interés que ha suscitado entre la ciudadanía este nuevo equipamiento cultural ubicado en la calle Segismundo Moret y que cuenta con más de 700 muñecas y juguetes que María Emilia Lira y su marido Roberto Figueiras han donado al Ayuntamiento.

De las 1.579 personas que visitaron la colección el mes pasado, casi dos tercios fueron mujeres (1.015) frente a 564 hombres. Además, en cuanto a las franjas de edades se refiere, las de entre los 40 y 65 años fueron las mayoritarias en cuanto a asistencia, con 628 visitantes; seguidos de la franja de edad de menos de 14 años, que sumaron 333.

Por otro lado, en cuando a la procedencia, destacar que, de la provincia de Cádiz, vinieron de Algeciras, Cádiz, San Fernando, Jerez, Conil, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Los Barrios y Chipiona. De comunidades autónomas que no son Andalucía, los visitantes eran originarios de Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, Melilla, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco y La Rioja. Asimismo, también se acercaron a la colección personas procedentes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Irlanda, México, Perú, Reino Unido y Rumanía. Además, estuvieron en el centro dos grupos de la residencia de mayores Reifs Chiclana y de la Academia ‘La Comba’.

“Estamos muy orgullosos de la donación que nos hizo María Emilia y su marido Roberto para poner en marcha este espacio museístico, puesto que los datos son muy significativos, rozando ya las 19.000 visitas en poco más de un año”, expresó la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez quien destacó que “estamos trabajando en la ampliación de los espacios culturales y museísticos, recualificando así la ciudad y ampliando la oferta turística y cultural”.

Hay que destacar que la Colección de Muñecas María Emilia Lira, ubicada en la calle Segismundo Moret 15-17, puede visitarse en horario de verano, es decir del 15 de junio al 15 de septiembre, de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y los jueves y viernes por la tarde de 18.30 a 21.30 horas.