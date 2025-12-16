Chiclana: El Club Náutico Sancti Petri apoya la reactivación de la almadraba

El Club Náutico Sancti Petri ha hecho público, a través de una nota de prensa, su apoyo a la instalación de una almadraba en el entorno del poblado, que considera “una palanca estratégica para recuperar una actividad histórica, diversificar la economía local y generar empleo estable vinculado al mar, más allá del turismo estacional, la promoción espectacular y el deporte náutico”.

La entidad recuerda que Sancti Petri nació y creció ligado a la almadraba y a la industria asociada al atún, con décadas de actividad que marcaron la identidad del lugar hasta principios de los años 70. Para sostener, posteriormente que “la reactivación de este arte no es solo una cuestión de nostalgia o recuperación patrimonial, sino una oportunidad de economía productiva real”.

Y añade que supondría “un empujón de millones de euros a nuestra economía local. No solo por la actividad pesquera directa, sino por el efecto arrastre que genera en la industria auxiliar, la logística, el comercio y la hostelería de la zona”.

Asimismo, señala que, “en términos laborales, las estimaciones apuntan a la creación de cerca de un centenar de empleos, recuperando oficios ligados al mar que corren riesgo de desaparecer y fijando población en el territorio”.

No obstante, el Club Náutico Sancti Petri entiende que se debe instalar de acuerdo con unas condiciones que afectan a la seguridad en la navegación. De tal forma manifiesta que “el cuadro de redes debe planificarse escrupulosamente para no interferir ni poner en riesgo las maniobras de entrada y salida de embarcaciones por el Caño de Sancti Petri”.

También cree imprescindible el establecimiento de “un sistema de señalización marítima y balizamiento riguroso, visible tanto de día como de noche, que garantice la convivencia segura entre la actividad pesquera y la náutica de recreo o deportiva”.

Por último, advierte que, “como usuarios y defensores del mar, apoyamos la almadraba por ser un arte selectivo y sostenible, pero vigilaremos que su actividad respete la biodiversidad del entorno y la calidad de nuestras aguas”.