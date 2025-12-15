El alcalde de Chiclana pedirá en el Pleno de Diputación que la almadraba de Sancti Petri se incluya en el reparto de cuota de atunes

El alcalde de Chiclana y diputado provincial, José María Román, compareció en rueda de prensa para anunciar la enmienda que el Grupo Socialista en Diputación presentará a la moción del Grupo del PP relativa al reparto de la cuota de atún entre las almadrabas de la provincia y que se debatirá en el Pleno de este miércoles. En este sentido, a la propuesta planteada por el PP de que se incremente la cuota de atunes a las almadrabas de Conil y Barbate, el regidor municipal indicó que “hemos planteado que se incluya también la de Sancti Petri, para que pueda comenzar a faenar”.

Y añadió que, “teniendo en cuenta que se van a incrementar las cuotas de captura en un 17 por ciento a nivel de toda España y que se tiene que redactar un nuevo Real Decreto para el reparto de las correspondientes cuotas, el Grupo Popular pide que se incluya las flotas de Conil y Barbate y esta misma mañana me he puesto en contacto con el portavoz del PP en Diputación, Juan José Ortiz, para trasladarle la intención de presentar una enmienda de adición, solicitando que en el Real Decreto se incluya la de Sancti Petri”.

Así, recordó que esta “ha estado desde el año 2003, momento en el que se le concedió la autorización, en suspenso como consecuencia de que la población de atunes había descendido. Pero ahora, que dicha población se ha recuperado y Europa ha autorizado una mayor cantidad de capturas de atunes, es justo y lógico que se le asigne cuota. Eso sin perjuicio de las que le corresponda al resto de las almadrabas de la provincia”

José María Román concluyó diciendo que “Sancti Petri ha tenido que hacer el esfuerzo de no montar y no poder calar en estos más de 20 años. Y ahora que hay cuota para repartir, no es lógico que no entre”, y mostró su confianza en que “el Grupo Popular acoja la enmienda de buena manera. Ojalá que se le asigne cuota a Sancti Petri, aunque no pueda calar en 2026 por falta de tiempo, pero sí en 2027”.